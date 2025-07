Rodrigo De Paul será compañero de equipo de Lionel Messi

El mediocampista deja el Atlético de Madrid y se suma al equipo que dirige Javier Mascherano.

Rodrigo De Paul será nuevo refuerzo de Inter Miami y pasó a ser compañero de equipo de Lionel Messi, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

El mediocampista firmará un contrato por cuatro temporadas con el club estadounidense, que además encamina la renovación del vínculo con Lionel Messi.

La salida del jugador argentino del Atlético de Madrid no representó mayores problemas, ya que el club español ocupó la última oportunidad de cambiarlo por algún valor monetario. El acuerdo con el «motorcito» terminaba en 2026, por lo que la venta era inminente.

Por otra parte, desde las gradas del Wanda Metropolitano, no existió una buena relación entre los aficionados del conjunto albirrojo y De Paul, a quien culparon de no haber tenido una buena estadía en el equipo y no haber cumplido con el rol para el que se lo llevó hasta allí.

En lo que respecta a la Argentina, desde Racing sueñan, a largo plazo, con un posible regreso de uno de sus canteranos, aunque ahora deberán esperar hasta el 2029 para saber si se hará realidad.

Fuente:deportena

