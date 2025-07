Tensión entre el Gobierno y las provincias: reunión pendiente y conversaciones informales por los vetos

La Casa Rosada y los gobernadores siguen transitando su peor momento desde el año y medio que Javier Milei asumió la Presidencia.

Es por eso que cada oportunidad de encuentro es vista con particular atención, y este jueves no será la excepción: integrantes de ambos sectores podrían encontrarse en un evento organizado por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en el marco de la inauguración de la tradicional Expo Agro.

La cita es, en rigor, un cóctel en el Restaurante Central de La Rural a las 19. No están invitados solamente la Nación y las provincias, sino que hay más de 100 posibles asistentes de diferentes sectores.

“Por favor no le llamen cumbre a eso”, enfatizaron desde diferentes provincias, donde afirman que la única reunión formal que realmente les puede valer es en la Casa Rosada y con funcionarios de primera línea.

Para esta tarde noche están confirmados los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). También asistirán ministros de Córdoba, Santa Fe y otras provincias. Por el Gobierno solo aparecía como un virtual confirmado el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, uno de los principales interlocutores con los jefes provinciales.

No se sabía si iba a ir el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En rigor, ya tenía agendada su presencia en La Rural a las 9 de la mañana para encabezar el tradicional corte de cinta de inauguración de la exposición agropecuaria.

La última reunión de Guillermo Francos con gobernadores de diferente signo político. Este es el esquema de audiencia que apunta a repetir

En rigor, desde ninguno de los dos sectores ese cóctel era visto como una oportunidad para recomponer relaciones. En la Jefatura describen que solo podría ser un ámbito para tener un contacto “informal”, pero que se sabe que es insuficiente para generar algún tipo de acuerdo.

Desde el lado de las provincias coinciden, al punto que varios de ellos planean usarlo como marco para reclamar por la baja de las retenciones, un tema incómodo para el Gobierno, pero en el que Milei podría dar novedades en su discurso de Apertura de La Rural en diez días.

Mientras pasan los días, los gobernadores mantienen la posibilidad de poder tratar en la Cámara de Diputados los dos proyectos que ya lograron aprobar en el Senado: la disolución de fondos fiduciarios financiados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (y su “coparticipación” directa a las provincias), y modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En síntesis, los jefes provinciales buscan de disponer de mayor cantidad de fondos evitando la discrecionalidad de la Nación.

Antes de que las provincias llegaran al punto de presentar estas dos iniciativas hubo algunas reuniones con emisarios del Gobierno. Ninguna de las contraofertas resultó suficiente. La última fue entre los ministros de Economía provinciales y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien se encarga de manejar la caja del Estado para conseguir el déficit cero.

“El diálogo sobre este punto está prácticamente roto. Tuvimos varias reuniones y ningún punto de consenso. Para que sea serio deberían dejar de mandarnos a funcionarios de segunda línea”, indican en una provincia. Como posición prácticamente unánime en los 24 distritos subnacionales, no hay posibilidad de que se frene el avance de los dos proyectos en Diputados si no hay una propuesta concreta de Nación.

Estrechos colaboradores de Milei se quejan de la intransigencia provincial: “Casualmente se talibanizan cuando estamos a tres meses de tener elecciones. Muestran su actitud de casta… principio de revelación”. El Presidente ya dijo en público que hace caso omiso a estos reclamos y cree que con una eventual victoria libertaria (que cree segura) sus posturas se van a ver debilitadas. “Nos vemos el 11 de diciembre”, dijo la semana pasada.

Francos sigue interesado en poder convocar a un grupo reducido de gobernadores que representen las diferentes tribus en ese sector: desde los que más suelen colaborar con el Gobierno hasta quienes se muestran intransigentes.

Podría no haberla gestado para la semana pasada o esta misma porque la votación del Senado iba a estar muy latente. Una fuente oficial coincide con esta lectura: “Había que dejar pasar un poco los días”.

El jefe de Gabinete sigue siendo uno de los funcionarios con el que más dialogan los gobernadores y de los que más credibilidad tiene en ese tipo de intercambios, aunque ese vínculo se resquebrajó en las últimas semanas debido a la falta de acuerdos en términos de política económica.

Pese a que no participó en las últimas dos reuniones de la mesa política libertaria -faltó a una el lunes por la noche, en la que estuvo Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, Guillermo Francos y Lisandro Catalán-, el asesor presidencial Santiago Caputo mantiene chats fluidos con varios de los jefes provinciales.

En el Salón Parravicini -donde se ubican varios de los asesores caputistas- coinciden que los gobernadores son fundamentales para blindar los vetos que Javier Milei hará a los incrementos jubilatorios, la moratoria y la emergencia en discapacidad.

Para varios gobernadores la situación es, cuanto menos, contradictoria: hay más de uno que busca acuerdos electorales con La Libertad Avanza en sus provincias mientras impulsan un proyecto de incrementos de fondos en Diputados y se debaten internamente cómo accionar ante los vetos. “Lo electoral y la gestión van por caminos separados”, afirman cerca de uno de estos gobernadores.

En la Casa Rosada creen que hay tres sectores que les podrían ayudar a retener los vetos presidenciales: el PRO, la UCR (a través de Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que manejan a gusto y piacere a los diputados de sus provincias. Tanto en el sector caputista como en el de los Menem -que tienen la responsabilidad política de conseguir los votos en Diputados por presidir la Cámara- coinciden en que este tercer grupo es uno que hay que asegurarse sí o sí.

Hasta ahora, los gobernadores dicen no sentir esa consideración de parte de la Nación, en particular quienes han sido aliados al oficialismo durante las votaciones del primer año y medio de gestión de Milei. “La urgencia la tienen ellos ahora. Nos tienen que explicar por qué quieren vetar proyectos [los de las ATN y el impuesto a los combustibles] que no tienen costos fiscales”, dicen.

El lunes próximo Francos presidirá la segunda reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial en donde se buscan acordar políticas públicas a impulsar en el Congreso después del recambio legislativo de diciembre.

El representante de las provincias allí es el mendocino Alfredo Cornejo, quien ayer, en el marco de una entrega de viviendas en Tupungato, criticó el desfinanciamiento de la Nación del programa nacional “Reconstruir”.

