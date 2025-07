La jueza Preska rechazó el pedido argentino para frenar la entrega de acciones de YPF

La jueza federal de Nueva York rechazó frenar la entrega de acciones de YPF mientras avanza la apelación argentina por la condena de US$16.100 millones. La medida favorece a los fondos litigantes y suma presión sobre el Estado.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, desestimó la solicitud del Gobierno argentino de frenar la entrega de acciones de YPF como parte de pago por el juicio que condenó al país a abonar US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión se conoce en medio del proceso de apelación iniciado por la Argentina.

La semana pasada, Preska había anticipado que resolvería este lunes sobre el planteo del Gobierno nacional. En su respuesta, además de rechazar la suspensión, otorgó tres días adicionales para que las partes puedan presentar recursos ante la Corte de Apelaciones, paso que la Argentina ya cumplió el jueves pasado.

El conflicto se remonta al fallo emitido en septiembre de 2023, cuando la jueza condenó al Estado argentino por no haber respetado el estatuto de YPF durante la estatización parcial que realizó el gobierno de Cristina Kirchner. En aquel momento, el país sólo le ofreció compensación a Repsol y no a los demás accionistas, entre ellos el Grupo Petersen, cuyos derechos fueron adquiridos por los fondos Burford y Eton Park.

La cifra inicial de la sentencia, fijada en US$ 16.100 millones, ya supera los US$ 17.700 millones si se suman los intereses acumulados. Mientras el país insiste en su apelación, los fondos demandantes incrementaron la presión judicial y solicitaron quedarse con acciones de YPF en poder del Estado como forma de cobro, una medida que Preska ya autorizó y que motivó la actual apelación.

Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei rechazó públicamente la posibilidad de entregar esos activos. «El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir», declaró recientemente. Sin embargo, la estrategia judicial del país no logró hasta ahora frenar el avance de los reclamos.

Fuente:diariochaco

