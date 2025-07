Con Zdero y Rozas, lanzaron la 28° edición de la Cabalgata de la Fe

El evento será del 25 al 27 de julio, con el cierre en el Parque Provincial Pampa del Indio, y con fondos aportados por el CFI.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este jueves, en la Sociedad Rural de Quitilipi, el lanzamiento de la 28° Edición de la tradicional Cabalgata de la Fe, que se desarrollará del 25 al 27 de julio.

La peregrinación partirá desde la Sociedad Rural de Quitilipi, pasando por el Kilómetro 50, hasta arribar al Parque Provincial Pampa del Indio, para honrar a San Pantaleón Patrono de los enfermos y la Virgen María Patrona del Chaco.

«Hoy, la Cabalgata de la Fe tiene un solo dueño que es el pueblo del Chaco, los que creen y los que no, los que apoyan y los que la han tomado como un punto de referencia de fe», expresó Zdero, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Silvana Schneider; el indente local, Ariel Lovey; el ex gobernador Ángel Rozas, y Susana García, de la Comisión organizadora.

En su mensaje, el gobernador expresó que «esta es una peregrinación de fe, pero que hoy ya no abrazan solamente los católicos, la abraza gente que cree en el espíritu tradicionalista de la cabalgata».

«Nos terminamos encontrando todos, en esta peregrinación, algunos van a caballo, otros en bicicleta, otros en carro, otros como puedan pero terminan reforzando nuestra esencia, nuestro sentir chaqueño», señaló, al tiempo que instó a «valorarnos como chaqueños, lo que tenemos en historia, en cultura, y las potencialidades para transitar ese camino de desarrollo y crecimiento que aspiramos».

«DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL NO PONEMOS UN SOLO PESO, SON RECURSOS DEL CFI DESTINADOS A FINANCIAR ACTIVIDADES CULTURALES»

Por otro lado, en cuanto al financiamiento del evento, el Jefe del Ejecutivo chaqueño afirmó: «Desde el Gobierno de la Provincia no estamos poniendo un solo peso para la cabalgata, son fondos del CFI», y agregó: «Nosotros salimos a buscar los recursos que están destinados a la cultura, al turismo, que financian estas actividades y que si la provincia no la ocupa la puede ocupar cualquier otra provincia».

