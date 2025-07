Doble crimen en Quitilipi: el acusado negó haberlos asesinado y pidió ver a sus hijos 

La médica forense declaró con hechos en contra del detenido. También habló la madre de Antonela.

Francisco Escalante rompió el silencio en la recta final del juicio. Negó haber matado a Antonella Altamirano y Evaristo Saux, cuestionó la investigación y pidió volver a ver a sus hijos.

Cerca de cinco testigos se presentaron en la penúltima jornada del juicio que se le sigue a Francisco Escalante por la muerte de Antonella Altamirano y Evaristo Saux tanto de la querella y Fiscalía como de la defensa. Actua como juez técnico el Dr Mauricio Rouvier, asistido por la secretaria Marcela Janiewicz.

Además declaró la madre de Antonella, Rosana Altamirano lo hizo como familiar de víctima, dando un desgarrador testimonio no solo por el recuero de su hija sino también por como terminaron con la vida de Antonella, apuntando directamente como autor responsable de la muerte de su hija a Francisco Escalante. Recordó a su hija, su vida y los hijos que dejo quebrandose en varias oportunidades. También lo hizo el padre de Evaristo Saux.

Hubo dos testimonios importantes, de dos profesionales una medica forense que analizó el ADN encontrado en las uñas de Antonella y menciono que encontró material genético de Evaristo, de Antonella y de Escalante, «con un 99,9% de confianza» dijo la forense mencionando las células epiteliales encontradas.

El otro profesional constató marcas (arañazo) en el cuello y manos del imputado el día que fue examinado. Finalizada la presentación de los testigos y como cierre de esta jornada prestó declaración Francisco «Panchi» Escalante quien se declaró inocente, insistiendo en señalar que el no fue. Critico a la Fiscal por no haber permitido pasar la Cámara Gesesll de su hijo, se mostró compungido al borde del llanto. Dijo además que si preguntaban en Quitilipi quien era el, muchas personas podían haber dado testimonio de su accionar. «Si preguntan por mi nombre van a saber quien soy», dijo Escalante.

Dijo además que recién luego de dos años puede hablar de lo que pasó, insistiendo en su inocencia, reclamó que había personas que tenían que ser investigadas y no fueron investigadas, «fueron por lo más fácil», sostuvo Escalante. Sostuvo además que le destrozaron la vida. «El infierno que estoy viviendo no se lo deseo a nadie, me pusieron como monstruo».

Por último al insistir en su inocencia pudio volver con sus hijos. «Quiero que descanse en paz la madre de mis hijos», concluyó

Este viernes a partir de las 8:00 serán los alegatos de cierre de las partes del Ministerio Publico Fiscal asumido por Maria Rosa Osiska, los querellantes de ambas victimas Pablo Madzarevich, asistido el abogado Cristian Arana por parte de la madre de la Antonella y Daniel Acosta como querellante de la familia de Evaristo Saux y la defensa asumida por Miguel Lukach, quienes deberán convencer al Jurado Popular de la culpabilidad o no culpabilidad del único detenido tras el análisis de todas y cada una de las pruebas presentadas en el juicio.

Jurado popular

El Jurado Popular finaliza su actuación en este juicio solo con 15 integrantes debido a que uno de ellos se tuvo que retirar de urgencia por el accidente grave que tuvo un familiar.

Fuente:diariochaco

