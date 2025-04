CHACO SE PREPARA PARA RECIBIR A LOS GOBERNADORES DEL LITORAL

El gobernador chaqueño, Leandro Zdero recibirá el lunes a sus pares de las provincias de Misiones, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, para abordar distintos temas de implicancia regional, con eje en la Hidrovía Paraná Paraguay. En paralelo, CAME realizará mesas técnicas y rondas de trabajo con empresarios e industriales.

Esta mañana, el secretario de coordinación de Gabinete de la provincia, Livio Gutiérrez, acompañado por la subsecretaria de Trabajo Capacitación y Empleo, Noel Ibarra, brindó detalles del encuentro de gobernadores de la región litoral que se realizará en el Centro de Convenciones Gala el próximo lunes 28 de abril.

El mandatario chaqueño, Leandro Zdero, será anfitrión en esta oportunidad en lo que será la tercera reunión de los mandatarios, luego de los encuentros previos en Santa Fe y Corrientes. “Se trabajará un temario extenso que incluyen la Hidrovía, pesca, trabajo y otros temas que hacen a la problemática de la región litoral”, precisó Gutiérrez.

PROGRAMA:

Reunión de Gobernadores del Litoral y Ronda de Negocios

8:30 hs: Recepción de Gobernadores en el Hotel Gala- Convenciones. (R11 Km 1003).

9:00 hs: Acreditaciones para el Encuentro de Gobernadores y Ronda de Negocios.

9:30 hs: Foto Institucional.

9:45 hs: Reunión Privada de los Señores Gobernadores.

10:45 hs: Ingreso de la Mesa Ejecutiva a la Reunión de Gobernadores

11:10 Hs- Acto Protocolar. Lugar: Salón Auditorio- (Transmite el Canal Somos Uno, se pasará enlace a los Medios).

12:15 Hs- ATENCIÓN MEDIOS- Conferencia de Prensa (hablará cada mandatario provincial, a modo de presentación, luego algunas preguntas y posterior rueda de prensa con aquellos mandatarios que pueden quedarse, debido a que algunos posiblemente deban regresar a sus provincias).

12.30: Almuerzo.

14:00: Recorrido de Stands y espacio de Ronda de Negocios.

“Entendemos que el trabajo regional tiene que ver con fortalecer no solo la provincia del Chaco sino a toda la región en el marco de plantear cuestiones a nivel nacional que tiene que ver con nuestra jurisdicción como provincia, dentro del marco de la Hidrovía y participar dentro de la nueva licitación que se va a realizar”, agregó el funcionario. Potenciar los puertos locales será otro de los temas que se abordarán en la oportunidad: “Queremos plantar las bases para los próximos 10 o 15 años en materia de transporte fluvial, es un tema que nos importa a todos”, valoró.

El secretario comentó que el encuentro cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que participarán en simultáneo al encuentro, con mesas técnicas y rondas de trabajo y negocios con representantes de distintos rubros como alimentos, industria metal mecánica, maderas, agro industrias y servicios.

“En estas rondas se sumarán empresarios de Misiones, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, además de la provincia de Córdoba; también asistirán empresarios de Paraguay y Brasil”, precisó el secretario. “Tendrá una gran implicancia regional y esperamos una importante afluencia y participación”, agregó.

En esa línea, Gutiérrez destacó que este encuentro y el trabajo que se proyecta realizar responden al objetivo de posicionar a provincia del Chaco como un destino de interés para la radicación de industrias. “Desde nuestro bloque hemos propuesto disminuir la presión tributaria en materia de ingresos brutos; hacer que la provincia sea más amigable para la radicación de la inversión”, explicó el funcionario. Asi, mencionó también la prorrogación de la promoción industrial como otra de las “cuestiones más que importantes para motorizar el empleo genuino y privado”.

Así, insistió en que la reunión de gobernadores del litoral, más la ronda de negocios de CAME va a posicionar a la provincia del Chaco “como una de las provincias que ya está definida a nivel nacional con una baja muy fuerte de impuestos en los próximos años, que tiene como objetivo radicar industrias dentro de la provincia”.

Finalmente, reiteró la invitación a todo el sector empresarial, comercial e industrial de la provincia a participar de la jornada: “Queremos motivar y generar empleo genuino en el Chaco”, concluyó.

