EDUCACIÓN: ESTE JUEVES Y VIERNES INGRESANTES DE TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MOSTRARÁN SUS SABERES EN LENGUA Y MATEMÁTICA

Este jueves y viernes todos los estudiantes de primer año de las escuelas de Nivel Secundario y de Educación Técnica de la provincia realizarán un diagnóstico en Lengua y Matemática, como parte de las acciones del Plan Provincial de Alfabetización. El objetivo es recabar información relevante acerca de los saberes con que los estudiantes llegan a este nuevo nivel educativo.

En este marco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, este jueves a la mañana acompañó el inicio de la jornada escolar en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 175 “Dr. Carlos Adolfo Barberán”, de Resistencia.

Luego de participar del izamiento de las banderas de Argentina y del Chaco, junto a tres estudiantes, la ministra destacó que: “Con esta evaluación, nosotros queremos saber el punto de partida de los ingresantes a primer año, para que como institución y como sistema podamos ofrecer juntos lo que realmente necesitan”. Al respecto, dijo que esta evaluación diagnóstica “es un test para ver: cómo estoy leyendo, cómo pronuncio, cómo comprendo, estamos hablando de primer año, porque la responsabilidad del contenido comienza por acá. Si no lee y no comprende, no puedo dar nada”.

En ese sentido, Naidenoff expresó que si no se toman este tipo de medidas, “seguirá siendo un dolor eterno que sigamos, dejando que los chicos pasen de año a año, sin haber conseguido esto”. Y hablándoles a los chicos presentes, manifestó: “Ustedes tienen que ser, los chicos, la generación que quede en la historia para decir, yo fui de esa generación que dejé el dato atrás de lo que al Chaco le hizo mal. Y ningún docente tiene que permitir que en el Chaco no se comprenda ni se lea. Eso es un sentido de compromiso de ustedes. No puedo pasar a la historia en esta escuela permitiendo que esos datos no se cambien. Y se cambian si hay un constante trabajo con la lectura, la comprensión lectora”, aseguró la ministra.

A la vez que ratificó que el Ministerio colabora en lo que necesiten las escuelas, “es el tiempo hoy”. Instó a: ”pasar a la historia como institución que ha sido la que sacó a los chicos de ese estancamiento y de ese dato tan doloroso”.

Esta prueva diagnóstica que se realiza por primera vez a los estudiantes de primer año de nivel Secundario consta de dos exámenes: el jueves es del área de Lengua y el viernes de Matemática.

Por su parte, la directora de la EES Nº 175, Mariana Solari, agradeció a la ministra de Educación por seleccionar a esta escuela “para el lanzamiento de las evaluaciones diagnósticas para el primer año del nivel Secundario”. Señaló que “es necesario hacer evaluaciones para poder revisar nuestras prácticas y cómo venimos avanzando en nuestro proceso” y “hacer la evaluación parte del proceso”. “Vamos a ver en qué punto de partida estamos en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes de primer año, sus fortalezas, sus dificultades, para poder pensar y repensar estrategias que sean lo más óptimas para mejorar los aprendizajes”, afirmó la directora Solari.

Acompañaron a la ministra, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; las directoras generales de Gestión Educativa, Mirta Candia y de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, Maria Luisa Gomez de Baranda; el director de la Regional Educativa 10 A y 10 B, Manuel Acevedo; la directora de Nivel Secundario, Elisabet Salto y la referente del Plan de Alfabetización, Alba Granada.

Jornadas de fluidez y comprensión lectora en las escuelas primarias

Por su parte, la referente del Plan de Alfabetización, Alba Granada, destacó que esta semana en las escuelas de Nivel Primario (y de la modalidad de Educación Especial) de la provincia se están llevando a cabo jornadas de práctica de lectura en voz alta Hacia la fluidez y comprensión lectora, en el marco del programa Somos Fluidez Lectora Chaco. Para ello, tanto las bibliotecas como los equipos directivos de las instituciones organizaron las jornadas escolares de manera tal que todos los días de la semana, durante dos horas por día, se realicen prácticas de lectura a cargo del personal docente, tendientes a mejorar la lectura en voz alta. Estas prácticas se desarrollan con miras al censo de fluidez y comprensión lectora previsto para el mes de mayo, que este año alcanzará a todos los alumnos de segundo y tercer grado del nivel Primario.

Es una oportunidad para que cada niño muestre sus avances y para que los docentes puedan ayudarles aún más en este camino.

Estas acciones son parte de un plan del Ministerio de Educación para fortalecer la lectura y el aprendizaje en todos los niveles. El año pasado, los resultados de censos similares ayudaron a las escuelas primarias a mejorar sus estrategias.

Cabe recordar que en 2024 la cartera educativa concretó dos censos de fluidez y comprensión lectora que permitieron evaluar a alumnos de tercer grado de las escuelas primarias; los resultados de ambos operativos ya han llegado a cada una de las instituciones escolares para dotarlas de información precisa y poder así avanzar en cada una de ellas con estrategias pedagógicas pertinentes, a partir de diagnósticos certeros. Este año, el censo se extenderá de manera muestral a segundo grado de primaria y a primer y segundo año de las escuelas secundarias. En simultáneo, el Ministerio continúa desarrollando un programa de formación docente que pone especial énfasis en la alfabetización académica avanzada para nivel primario y en nuevas estrategias de enseñanza para el secundario.

