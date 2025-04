NUEVAS FARMACIAS EN EL INTERIOR CHAQUEÑO PARA EL PROGRAMA DE DIABETES

El INSSSEP incorporó 9 farmacias en el interior de la provincia, con el objetivo de fortalecer la atención de las personas con Diabetes, que se suman a la red de dispensa de medicamentos esenciales para el tratamiento de esta patología. Las localidades beneficiadas son: Machagai, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, San Bernardo, Nueva Pompeya, La Tigra, Presidencia de la Plaza, Hermoso Campo y Basail.

Esta medida forma parte de una estrategia de descentralización y equidad en el acceso, permitiendo que pacientes que antes debían trasladarse largas distancias puedan ahora retirar su medicación en puntos cercanos a sus domicilios, favoreciendo así la continuidad del tratamiento y el control regular de la enfermedad.

“Es necesario destacar que esto lo logramos a pesar de los obstáculos. A pesar de los paros gremiales, de las trabas y las piedras que nos ponen en el camino para intentar frenar nuestro trabajo”- remarcó Irene Dumrauf, presidente de INSSSEP.

“Nosotros seguimos avanzando, con la firme convicción de que el Insssep no le pertenece a un sector. El insssep es de todos los afiliados. Hoy acercando la salud por Ej a Nueva Pompeya, que nunca tuvo una mirada especial para el acceso a estos servicios”- agregó.

Los medicamentos esenciales para la diabetes —como la insulina, los hipoglucemiantes orales y tiras reactivas— son fundamentales para prevenir complicaciones severas como enfermedades cardiovasculares, renales, pérdida de visión, amputaciones o neuropatías. Además, esta acción se enmarca dentro de una política sanitaria más amplia que reconoce a la diabetes no sólo como una cuestión médica, sino también social y económica. El acceso a tratamientos adecuados reduce internaciones, mejora los indicadores de salud pública y contribuye a una mayor inclusión laboral y escolar de las personas con esta enfermedad.

La incorporación de estas nuevas farmacias representa un paso más hacia un sistema de salud más cercano, justo y eficaz para todos los chaqueños. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestra provincia y en el mundo. Se estima que en Argentina más de un 12 por ciento de la población adulta vive con esta condición, y un número significativo aún no ha sido diagnosticado.

Por último, Irene Dumrauf expresó: “En este contexto, el acceso al tratamiento oportuno, sostenido y cercano al lugar de residencia resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

