Copa Argentina: así quedaron los cruces para los 16avos de final

Se cerraron los 32avos de final de la Copa Argentina. El torneo más federal del país busca a su décimo quinto campeón.

En la Copa Argentina puede pasar de todo. En el arranque, Boca goleó 5-0 a Argentino de Monte Maíz. Luego, Independiente borró a a Sportivo Belgrano de San Francisco, por 2 a 0.

San Lorenzo sufrió contra Sportivo Las Parejas, pero se impuso 6-5 en los penales y avanzó. Racing le ganó 2-0 a Santa Marina de Tandil y pasó de ronda, mismo resultado por el que River sacó de la competencia a Ciudad Bolivar.

Entre los cachetazos, Excursionistas eliminó por 2-0 a Godoy Cruz y San Martín de Tucumán eliminó a Colón, por 3 a 2 en los penales.

También en los penales, Deportivo Armenino elimí por 5-4 a Talleres de Córdoba, tras un partidazo que terminó 3 a 3.

Los cruces para los 16avos de final

San Lorenzo vs. Quilmes

Tigre vs. Banfield

Platense v. Independiente Rivadavia (M)

Central Córdoba (R) vs. Gimnasia

Racing vs. San Martín (SJ)

Deportivo Riestra vs. Deportivo Armenio

Rosario Central vs. Unión

San Martín (T) vs. River

Boca vs. Atlético Tucumán

Defensa y Justica vs. Newell»s

Belgrano vs. Defensores de Belgrano

Gimnasia (M) vs. Independiente

Estudiantes (LP) vs. Aldosivi

Excursionistas vs. Argentinos

Lanús vs. Vélez

Instituto vs. Huracán

Comentarios