UN POLICÍA EN TERAPIA TRAS SER ATROPELLADO POR «WILEROS» EN PLENO CENTRO

El Oficial Principal Luis Escobar permanece internado en terapia intensiva en un Sanatorio de nuestra ciudad, con heridas graves en el rostro. En las próximas horas y por la complejidad de su cuadro, será internado en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. El empleado policial y su pareja circulaban en motocicleta el domingo a las 04.00 horas de la madrugada, cuando fueron atropellados en calle 12 esquina 17 por una horda de salvajes presuntamente alcoholizados, que en más de 30 motocicletas circulaban a gran velocidad por plena calle 12 del centro saenzpeñense gritando sapucais y epítetos irreproducibles, según testigos. Muchos de ellos con escapes libres en sus motos y realizando «wilis» sin respetar las normas de tránsito ni los semáforos. Lamentablemente esa enorme situación de descontrol en el tránsito urbano terminó en tragedia y con el Oficial Escobar en Terapia Intensiva. Familiares explicaron a Periodismo365 el pésimo momento que están pasando como consecuencia del accidente y piden ayuda para afrontar los millonarios costos de las cirugías neurológicas y reconstructivas, en la parte del rostro del efectivo policial que presta servicios en Comisaría 1º de Presidencia Roque Sáenz Peña. El caso se viralizó en redes sociales y el alias para colaborar es: silvia.mansilla.23

En ese sentido, familiares explicaron a Periodismo365 que la pesadilla comenzó el pasado domingo a las 04.00 horas de la madrugada. Faltaba poco para el amanecer cuando Luis Escobar y Silvia Mansilla frenaron su moto Rousser en la esquina de la calle 17 y 12, pleno centro saenzpeñense «Ellos esperaban que el semáforo cambie a verde, iban por calle 17 tranquilamente, salían de un evento familiar con rumbo a su casa en el Barrio Obrero. El semáforo dio luz verde y avanzaron pero por calle 12 venían a gran velocidad los wileros y no frenaban en ningún semáforo. Según testigos eran más de 30 motos de diferentes marcas y cilindradas, todas circulaban a gran velocidad con dirección hacia el norte, por calle 12. Y en el momento que Escobar estaba cruzando, esa manga de irresponsables pasaron en rojo con sus motos impactando de lleno una de ellas en el medio de la Rousser. En ese momento Escobar y Silvia cayeron con moto y todo violentamente al pavimento. Silvia cayó de espaldas y Escobar cayó de cabeza y encima de él su propia moto más el wilero con su moto», comentó una prima del policía, agregando que por la fuerza del tremendo impacto Escobar «fue arrastrando la cabeza por el pavimento, aunque ya había pegado de lleno con la cara azotando el pavimento y perdiendo el conocimiento ahí nomás. Es verdad, no tenía casco pero con sus 38 años y siendo Oficial de la Policía del Chaco, no anda haciendo pavadas con la moto. Es muy prudente en su manera de conducir». «ESTUVO DOS HORAS ESPERANDO ATENCIÓN EN EL HOSPITAL. NO PODÍA RESPIRAR Y AL FINAL NO LO ATENDIERON. NOS FUIMOS A UN SANATORIO»

La mujer detalló a Periodismo365 que también el «wilero» quedó tendido pero logró reanimarse e intentó huir, siendo retenido por transeúntes que justo pasaban por allí. Minutos después llegó al lugar «una ambulancia del Hospital 4 de Junio, donde llegamos y Escobar estuvo 2 horas sin ser atendido, con pérdida de conocimiento. Por momentos recuperaba la conciencia y avisaba a sus familiares que no podía respirar. Fue ahí que pedimos con desesperación que los atiendan los médicos, pero no los atendieron nunca entonces ahí nomás los llevamos al Sanatorio Loma Linda», se quejó.