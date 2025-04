Dura frase de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos: «No más carne desde la Argentina»

Brooke Rollins señaló en una entrevista con Fox News que su Gobierno debe priorizar a Estados Unidos por sobre los productos de otros países.

En medio de la guerra comercial y las tensiones con China por los aranceles, la secretaria de Agricultura de la administración de Donald Trump, Brooke Rollins, señaló en una entrevista con Fox News que su Gobierno debe priorizar a Estados Unidos por sobre los productos de otros países.

«No hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses», indicó.

«Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá», expresó la funcionaria en la entrevista.

«Recién escuchaba a un empresario de los camarones y a un ganadero decir que «estamos con este presidente, entendemos su visión, esto será mejor para nosotros y nuestras familias en el largo plazo»», aseguró.