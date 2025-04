NUEVA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE UN JOVEN SAENZPEÑENSE

El viernes 11 de abril, a las 19:00hs, en la Ciudad de Sáenz Peña, será ordenado sacerdote, Héctor Leonel González. La celebración será en Catedral San Roque y estará presidida por el Obispo de la Diócesis San Roque, Monseñor Hugo Nicolás Barbaro.

Héctor Leonel, nació en 1992 en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), fue ordenado diácono el 31 de mayo de 2024. Haciendo memoria de aquel momento, el fututo sacerdote comentó “…se me viene a la mente la palabra ´acción de gracia´, la eucaristía es y significa eso. Ver a tantas personas en ese momento tan importante para la Iglesia y para mí, fue muy emocionante. Me puse en manos de Dios y entré haciendo de mi Lema una jaculatoria, sabía de quien me estaba fiando y sabía de quien iba tomado de la mano. Fue un día de emociones fuertes, ha sido un camino largo, de alegrías, pruebas y de mucho abandono y confianza en Dios”.

El diácono Leonel, proviene de la parroquia San José, de la Ciudad de Sáenz Peña. Tras iniciar su formación el Seminario Cura Brochero (Sáenz Peña) continuo su formación en el Seminario Internacional Bidasoa (España). De regreso, ya en el Chaco acompañó pastoralmente las comunidades de General Pinedo, Santa Sylvina y Quitilipi. “Experiencias muchas, todas con mucho entusiasmo y siempre soñando con todo lo que nuestro Señor quiere sirviéndose de mi ministerio. Soy consciente de que este tiempo de diaconado ha sido un paso previo, pero que no acaba, porque el camino no hace más que comenzar y he tenido la bendición de caer en buenas manos: sacerdotes que han sabido ser muy padres y conscientes de que todos pasamos por esta etapa antes de ser sacerdotes. Estoy aprendiendo mucho, la parroquia es una auténtica escuela de preparación, tanto para aprender a servir en el altar como para proclamar el Evangelio y transmitir quien es este Jesús al que sigo y al que deseo llevar a otros” indicó el diácono Héctor Leonel.

Mirando hacia atrás, “Son muchas las personas que vienen a la memoria, y en especial la familia, los amigos y personas más cercanas que me han acompañado durante este proceso, religiosas que se han hecho cercanas, sacerdotes a los que aprecio mucho, los amigos del seminario, antiguos formadores, movimientos o grupos parroquiales por donde pase, hay mucha gente que de una u otra forma en este tiempo me ha hecho saber que está y eso es muy bonito. Me siento arropado por tantos en la oración”, comentó el futuro sacerdote.

De cara a lo que sigue el joven señaló “Se hace camino al andar, dice Antonio Machado, no soy yo quien va marcando el ritmo de las cosas, así como la ordenación llegó cuando al Señor le parecía el tiempo oportuno, así pienso que aparecerán los desafíos o sueños a concretar. Esto se trata de hacer y dejarse hacer por Dios, siendo muy dócil a las necesidades que van surgiendo pastoralmente”.

Acompañemos con nuestra oración este momento especial para Leonel y toda la diócesis. Recordamos, que la celebración será transmitida a través de las redes sociales de la diócesis San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña.

