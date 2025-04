JUAN J. CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ HOY AMBULANCIAS PARA HOSPITALES DE EL IMPENETRABLE

Esta tarde, en el marco de esta entrega, se llevó adelante también el operativo “Insssep Gestiona” para acercar el organismo a la localidad y brindar información, asesoramiento y asistencia a los afiliados.

En Juan José Castelli, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, entregó, este viernes, ambulancias, para el Hospital Bicentenario “Miguel Martín de Güemes” de la localidad y otra para el Hospital “Pedro Javier” de la localidad de Miraflores. En este contexto, se realizó también el operativo “INSSSEP Gestiona”, para brindar asistencia y asesoramiento a afiliados activos y pasivos de la localidad.

“Estamos incorporando esta primera tanda de ambulancias en todo el territorio provincial y en los próximos días, incorporaremos 30 nuevas más y esto lo hacemos con recursos propios, de la administración del Ministerio de Salud”, explicó Zdero, señalando que la entrega (una de ellas adaptada para la zona de El Impenetrable que es 4×4) se enmarca en el plan de fortalecimiento salud pública de toda la provincia Chaco.

El plan sanitario del Gobierno, explicó el primer mandatario provincial incluye la incorporación de médicos, equipamiento, medicamentos, “y todo esto fue posible con dedicación, mucho trabajo y tratando de restablecer un sistema que estaba quebrado, logrando así un avance trascendental”, dijo. En esta línea, afirmó que el proyecto incluye un plan de obras en nosocomios que van avanzando como en los hospitales de Quitilipi, San Martín, Juan José Castelli, San Bernardo, entre otros. Así, también agregó: “es posible administrar bien, convocar profesionales que trabajen en el sistema, que sean parte de la solución de tantas demandas y era posible hacerlo y lo estamos haciendo en estos 16 meses de gestión”.

El ministro Rodríguez, por su parte, celebró esta entrega de ambulancias porque “el gobernador tiene una mirada muy especial hacia el área de salud” dijo. “Con recursos propios, incorporamos ambulancias y en una situación de crisis, es fenomenal, porque el sistema sanitario no solo necesita infraestructura edilicia, sino también, recursos humanos y elementos para brindar atención a la gente”, dijo. Por último, destacó que las ambulancias brindarán asistencia a toda la red sanitaria y aseguró que se trabajará en darle conectividad para evitar complicaciones a futuro.

Operativo “Insssep Gestiona” y entrega de elementos e insumos

Con la presencia de la titular de INSSSEP, Irene Dumrauf, se realizó el operativo “Insssep Gestiona” con el objetivo de ofrecer atención personalizada a los afiliados activos y pasivos de INSSSEP, ofreciendo información, actualizando datos, resolviendo consultas sobre jubilaciones, obra social, seguro, farmacia, prótesis y entregando insumos. En esta ocasión, también se brindó atención odontológica para los afiliados.

“El INSSSEP era un organismo quebrado, en el que había que poner orden y lo hicimos y de esta manera lo hicimos, tratando de tener los recursos para pagar a los prestadores, comprar medicamentos, dar ayudas que la gente necesita, pero también, estar en el territorio, cerca de la gente y lo hemos logrado”, subrayó el gobernador. “Esto es lo que hay que hacer: trabajar para que a los chaqueños que aportaron toda su vida, que no les preguntaron si tenían que descontar o no, tengan el beneficio que le corresponde”, dijo Zdero.

Dumrauf explicó que además de acercar “Insssep Gestiona”, se brindó atención odontológica para los afiliados, poniendo en marcha este operativo en terreno y anunció que además, instalarán odontólogos que trabajarán con INSSSEP todo el año no sólo en Castelli sino también en Tres Isletas. “El compromiso es trabajar y es la impronta que le hemos dado desde Insssep y desde el Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños y en mi caso, la salud de los afiliados activos y pasivos”, destacó Dumrauf.

Acompañaron también el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; el subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro, las diputadas provinciales Dorys Arkwright y Maida With; el vocal de APA, Luis Castagno; directores de hospitales, personal de Salud y vecinos de la zona.

