El juez procesó mal por lavado de activos al Clan Sena y tendrá que volver a investigar

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron imputados por el delito de lavado de activos, pero el fiscal federal Patricio Sabadini cuestionó al juez por no entender la maniobra y este deberá dictar una nueva resolución. Se trata de una causa que se desprendió de un allanamiento en 2023, por la desaparición de Cecilia Strzysowski, donde encontraron 6 millones de pesos en efectivo.

En ese momento, el Clan Sena no pudo justificar el origen de los millones de pesos que se encontraron y en paralelo a la causa de Cecilia, los investigaban por presunto lavado de activos, que según el escrito al que tuvo acceso DataChaco, como resultado de las tareas investigativas, Sabadini «presentó el Requerimiento de Instrucción en los términos del art. 180 del CPPN, por el cual imputó a Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, el delito de lavado de activos», al entender que ellos «pusieron en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la Administración Pública provincial, para que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los ingresos lícitos y en la situación fiscal y patrimonial que registran los encausados». Eso significa que, en ese momento, la Justicia encontró bienes materiales y dinero que no coincidían con los ingresos que declaraban ambos piqueteros.

Es así que Emereciano y Marcela habrían utilizado la «Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña» , de la cual Sena era presidente y Acuña tesorera, como vehículo para canalizar estos fondos. El escribo además explica que, la fundación fue constituida en el año 2009, con una única cuenta bancaria en el Nuevo Banco del Chaco, donde el matrimonio piquetero era cotitular.

Asimismo, se menciona que la fundación tenía ingresos que «provenían en su totalidad del Estado Provincial» y trascendieron los detalles de las facturaciones:

$26.833.140 al 30/06/2020

$40.279.704 al 30/06/2021

$65.549.394,76 al 30/06/2022

$197.151.681 al 31/05/2023

Con esas pruebas y con Emerenciano Sena y Marcela Acuña (acusados de ser coautores del femicidio de Cecilia), el juez federal, Ricardo Mianovich, dictó el procesamiento de los piqueteros. Decisión que fue apelada no solo por el abogado del clan, Ricardo Osuna, quien se encuentra detenido por otra causa, sino que por el fiscal Sabadini. ¿A qué se debe?

Según consta en el escrito, la Cámara Federal de Apelaciones revoca el fallo del juez Mianovich porque entiende que hay incongruencias. Las juezas le indican que no se entiende el razonamiento «al no ser clara la maniobra de lavado con el delito precedente al ingreso de dinero obtenido de forma ilícita al circuito formal».

Por ese motivo, las camaristas Rocío Alcalá y Patricia García, explican que «si bien el lavado es un delito autónomo, lo cierto es que el Juez (Mianovich) inicia su resolución afirmando la existencia del delito precedente y en el decurso de su argumentación omite especificar la vinculación de las conductas constitutivas de lavado (las que tampoco describe) con aquellas que -afirma- serían su antecedente».

Por todo eso, la Cámara considera que «corresponde revocar la sentencia impugnada con los alcances expuestos en este decisorio, ordenando al Magistrado que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad a los lineamientos expuestos, sin que lo resuelto implique anticipo de opinión alguno», explica la resolución

Eso significa que se revocó el procesamiento a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dictado el 24 de diciembre del 2024 y el juez Mianovich deberá confeccionar y dictar un nuevo escrito, de acuerdo a las consideraciones que se le realizaron.

Una situación judicial que se da con el clan Sena en la cárcel por el femicidio de Cecilia Strzysowski y que aunque pareciera ser un respiro no es relevante para dos personas que aún esperan que se fije fecha del juicio en la causa que los acusa de coautores del homicidio y desaparición de Cecilia.

Comentarios