Amaia Montero vuelve con ‘La Oreja de Van Gogh’: “Este año va a haber nuevo disco”

Los rumores de la vuelta de que Amaia Montero volverá a cantar con La Oreja de Van Gogh parecen cada vez más cerca de convertirse en realidad. Así lo ha afirmado el periodista David Insua en el programa de televisión Tentáculos, que ha asegurado que este 2025 podremos escuchar un nuevo trabajo del grupo.

“Este año va a haber nuevo CD de La Oreja de Van Gogh“, ha anunciado durante la emisión para sorpresa de sus compañeros en el plató. Además, ante las preguntas de estos, ha afirmado que el álbum será “con Amaia Montero” y contendrá, muy probablemente, nuevo contenido para que los fans de la banda puedan disfrutar al máximo de este retorno.

Un regreso casi veinte años después

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció que abandonaba el grupo con el que se había convertido en una de las figuras musicales más reconocidas del país. “He sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario”, afirmaba. El grupo, por su parte, incorporaba en sus filas a Leire Martínez.

Sin embargo, en octubre de 2024 se anunciaba por sorpresa la salida de esta última, después de más de 15 años en la formación. Al respecto, el crítico musical Odi O’Malley contaba en Infobae España que la Oreja de Van Goghh tenía ya una fecha cerrada para un concierto con Amaia. “Me consta que esto se firmó en verano y es lo que provoca la salida de Leire”.

Una salida que, por otro lado, resultó muy polémica después de que Leire asegurara que ella no había firmado el comunicado en el que se informaba de su salida de la banda. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”, decía la cantante, que este mismo jueves ha anunciado también su primera canción en solitario: Mi nombre, el cual podrá escucharse el próximo viernes 11 de abril.

Todo apunta a lo mismo

Tan pronto como se conoció la salida de esta cantante de La Oreja de Van Gogh, los rumores de una posible vuelta de Amaia se disparaban, en parte por varias pistas que acrecentaron la expectación, como imágenes de la cantante en el mismo estudio que el resto de miembros de la banda o un viaje con Xabi San Martín, tecladista del grupo.

En diciembre de 2024, de hecho, lanzó un anuncio a sus redes sociales: “Desde esta ventana te puedo ver, ya casi estás aquí. Trátame bien por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo. Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la MÚSICA”.

Por el momento, ni “la reina del pop” ni los miembros del grupo han confirmado la noticia, aunque parece que es cuestión de tiempo que el anuncio se convierta en realidad.

