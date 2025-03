UN SUJETO INTENTÓ ASESINAR A SU PAREJA A GOLPES, ESCAPÓ Y QUEDÓ FILMADO

Las impactantes imágenes de un intento de femicidio conmocionan a la ciudad de Río Gallegos. Una cámara de vigilancia filmó el salvaje ataque de un hombre contra su exnovia. Él tenía denuncias por agresiones y acoso a otra mujer que había sido su pareja.

Se puede ver cómo el agresor Luciano Iván Cárcamo Giménez pateó a la mujer en varias oportunidades y le golpeó la cabeza contra la pared. Poco después, las cámaras de seguridad también filmaron cómo escapó del lugar.

Los gritos de la víctima Yanet Castillo alertaron a un vecino que salió de su casa. Esta persona fue quien llamó de inmediato a la Policía y ayudó a la mujer hasta que llegaron las autoridades. Giménez, exasesor de una concejal, le envió un audio de Whatapp a su expareja y le anticipó el ataque.

“Del Instagram en el que yo laburo pongo lo mismo en el otro perfil y no me salís. Porque me bloqueaste totalmente. O sea, dale, no soy boludo. Vos escondés cosas. No soy tan tarado”, se lo escucha decir en el mensaje de voz. Y agregó: “No sé qué me querés esconder, pero bueno, vos escondés cosas. Yo no escondo cosas”.

La víctima fue trasladada a la guardia del Hospital de Río Gallegos y, luego de ser asistida, radicó la denuncia en la Comisaría Sexta y la Comisaría de la Mujer.

La investigación del caso está a cargo la Fiscalía N°1, a cargo de Federico Heinz y Analía Molina, que le solicitaron a la jueza Marcela Quintana una ampliación de la indagatoria. Este pedido tiene el objetivo de analizar un cambio en la carátula de la causa a uno más agravante, ya que la fiscalía intenta comprobar que no solo fue una agresión, sino que hubo una intención de matar. La Justicia le negó la excarcelación al acusado y, por el momento, continuará detenido.

Comentarios