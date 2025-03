EL GOBERNADOR ZDERO PRESENTÓ A LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES DE “CHACO PUEDE + LA LIBERTAD AVANZA”

El gobernador Leandro Zdero presentó, este jueves por la noche, a los candidatos para diputados provinciales de la lista “Chaco Puede + La Libertad Avanza”. El primer mandatario provincial realizó un efusivo discurso donde resaltó la importancia de ser mayoría en la Legislatura para bregar por los intereses de los chaqueños y dejó en claro las diferencias que existen con la principal lista opositora que representa “al pasado y al fracaso”.

“Hoy venimos a presentar no solamente a nuestra lista de candidatos, sino también a ratificar un proyecto de cambio, a consolidar un proyecto que está transformando la provincia”, dijo Zdero al comienzo de su alocución y agregó: “Esta gestión nos permite estar en cada rincón del Chaco para generar un espacio plural, y así lo hicimos.

En ese sentido, el Gobernador mencionó: “El Chaco necesita unir fuerzas con gente de bien, el Chaco necesita convocar a los que quieren cambiar la provincia para que a los chaqueños les vaya mejor. Esta es la mejor lista y el mejor proyecto que estamos presentando a los chaqueños”.

ESTA LISTA VINO A ROMPER MOLDES

“‘Chaco Puede + La Libertad Avanza’ es una alianza que se une para terminar con el fracaso, con el atraso, para dejar de mirar siempre el retrovisor de esos políticos tóxicos que lo que pretenden es permanecer siempre en el poder, en las instituciones, en los partidos políticos. Esta alianza y esta lista vino a romper moldes, moldes que estaban instaurados en las viejas prácticas, en que siempre los mismos se repiten”, resaltó.

El primer mandatario provincial remarcó que los candidatos de “Chaco Puede + La Libertad Avanza” son gente honesta, transparente, profesionales y de diferentes lugares de la provincia. “Nuestra lista expresa una pluralidad, no solamente de ideas, sino también de territorio”.

“NECESITAMOS SER MAYORÍA EN LA LEGISLATURA PARA DEFENDER A LOS CHAQUEÑOS”

Zdero subrayó la importancia de contar con mayoría en la Legislatura chaqueña para defender los intereses de los ciudadanos de la provincia. “Necesitamos consolidar una legislatura con gente de bien que escuche el mensaje de la gente, por eso quiero pedirles a todos los chaqueños que nos acompañen porque interpretamos el mensaje que nos dieron en cada estrechez de mano, en cada mirada, en cada abrazo, en esa confianza para seguir transformando una provincia que decían que era imposible hacerlo”, señaló.

Asimismo, el Gobernador indicó que del otro lado está “el pasado y el fracaso, los que siempre dicen que se van de la política, pero vuelven para ser diputado provincial, senador, cualquier cargo les queda bien. Del otro lado están los que quieren que vuelvan los Sena, López, los ‘Tito’, para quedarse con los recursos de la gente”.

El jefe del Ejecutivo provincial recordó cuando fue diputado provincial y se avanzó, por dar un ejemplo, con la ley para terminar con el uso de los celulares en las cárceles de Chaco pero “ahora el que es candidato en la lista de diputados opositora la vetó”.

“Necesitamos ratificar esta lista de diputados para terminar con las extorsiones de las cárceles, necesitamos esta lista de diputados para una legislatura que acompañe lo que nosotros pudimos lograr y lo que antes no se pudo hacer, bajar impuestos y acompañar al que produce, al que trabaja, al que se rompe el lomo. Necesitamos esta legislatura para defender la educación, la salud, la producción”, aseveró.

Para finalizar, Zdero manifestó: “Tenemos una lista renovada frente a los mismos de siempre, una lista renovada frente al fracaso y al atraso. Tenemos una lista que viene a ponerse de cara a los chaqueños, sin transar con la delincuencia, con la corrupción”.

LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES

Los 16 candidatos a diputados provinciales por la lista “Chaco Puede + La Libertad Avanza” son:

1) Julio Ferro: Abogado, 40 años. Especialista en Derecho de Daños (UBA). Especialista en Derecho Administrativo (UNNE). Magister en Derecho Administrativo (Universidad Austral). Diplomado en Régimen Jurídico del Automotor (UCES). Diplomado en Derecho y Gestión Municipal (Universidad de Mendoza). Actualmente subsecretario de Legal y Técnica.

2) Susana Maggio, 56 años Profesora en Biología, Intendente de Santa Sylvina.

3) Adrian Favio Zukiewicz (Junior) 28 años oriundo de Juan J. Castelli. Es Licenciado en Administración de Empresas.

4) Carina Botteri, 39 años, Abogada, Maestranza en Gestión Pública, ex ministra de Desarrollo Humano y actualmente Vocal del Cefca.

5) Jorge “Pato” Gómez, Abogado desde 1992, fiscal de investigación y Fiscal de Cámara, integrante del tribunal electoral, especialista en Derecho Penal, 1er fiscal en Juicio por Jurado de la provincia. Actualmente, ministro de Gobierno.

6) Mayra “Pili” Jarenko, 37 años, Profesora de Historia, Técnica superior en Turismo sobre Espacios Rurales, de Colonia Elisa.

7) Joaquín García, 30 Años, Farmacéutico. Concejal mandato cumplido. Villa Ángela, Actual Pte JR Chaco y Laboratorios Chaqueños SA.

8) Marilin Rodríguez, 51 años, Maestra Jardinera Rural y actualmente, concejal de la ciudad de Presidencia de Roque Sáenz Peña.

9) Edgardo “Tati” Reguera, 45 años, abogado, ex presidente del Colegio de abogados de Sáenz Peña, ex presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco y presidente del autódromo de Sáenz Peña.

10) Tamara Silvestri, 35 años, Abogada y Escribana; actualmente subsecretaria de Acción Comunitaria – Ministerio de Seguridad. Ex presidente de la Juventud.

11) Juan Felipe Chaussivert, 52 años. Abogado. Máster de Derecho Público Provincial y Municipal. Vicepresidente de Lotería Chaqueña.

12) Mónica Morales, 47 años Abogada y Analista en Marketing y Comunicación,16 años trabajando por los derechos de las Personas con Discapacidad.

13) Marcos Pastori, 45 años, Médico Veterinario, presidente de la Sociedad Rural del Chaco; Productor agropecuario y Vocal en la mesa Ejecutiva de CRA (Confederaciones Rurales Argentina).

14) Silvana Pérez, 46 años, Docente del impenetrable Chaqueño.

15) Marcelo Barrios, 45 años, Coach Ontológico Profesional. Actualmente Subsecretario de Municipios de la Provincia del Chaco

16) Elisa Fernández Aselle, 43 años Abogada- Escribana- Esp. En Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Pte. Del Consejo de Abogados.

