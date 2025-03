Secuestraron 30 motocicletas en Operativo Anti wilero

«El domingo a la madrugada se llevó a cabo uno de los operativos más importantes en forma conjunta con la Policía y la Dirección de Transito Municipal luego de varios incidentes durante semanas en ese horario por un grupo de motociclistas. Estos ocasionaban desorden en la vía pública principalmente en la calle 12 y Avenida 33», señaló el subsecretario de Inspección General y Control Publico Alberto Andino.

Explicó el funcionario que el domingo con el Jefe de la División 911, comisario Ramon Zarza y su equipo, además del Grupo de Infantería, Grupo COM y policías motorizados se organizó un operativo muy complejo. Primero con personal policial y personal municipal de civil en moto viendo los lugares que se concentraban estas organizaciones de motos que realizaban destrezas en la vía pública.

Andino, mencionó, que se trata «de un grupo organizado, con una actitud meramente delictiva, salen a generar desorden, arrebatan cosas a los ciudadanos, circulan por la ciudad y provocan desmanes por la calle 12, por la calle 33. Y eso genera un grave problema que pone en riesgo la vida de los vecinos. Esto lo hace sobre todo en los lugares con mayor concurrencia de la ciudadanía, como la plaza San Martín, la calle 12, la avenida 33», señaló.

Para contrarrestar este accionar la policía organizó un operativo donde, a través de las cámaras de monitoreo y el seguimiento del personal policial municipal de civil, nos indicaban en qué lugares se concentraban los motociclistas y a partir de esa información se hizo un operativo cerrojo, cerrando todas las bocas calles.

Se efectuó el control y el secuestro de la cantidad de 30 motocicletas, la mayoría con caño de escape libre, sin luces y sin la medida de seguridad correspondiente que establece la ley de tránsito.

Los conductores fueron identificados, hubo algunos que ofrecieron resistencia y agredieron al personal policial municipal, por lo que fueron detenidos y llevados a la comisaría jurisdiccional.

A pesar de todos los intentos de erradicar para erradicar este accionar en la vía publica, el problema con los «wileros» no cesa. «Se trata de un nuevo problema social que se da no solo en Sáenz Peña sino también en otras ciudades, son personas que lo tienen pensado muy bien su accionar, porque preparan la moto con el escape libre y le colocan un aparatito que emite tiros, provocan un estruendo muy ruidoso cuando transita. Salen a la calle a provocar desorden poniendo en peligro no solo sus vidas sino la de terceros», reconoció Andino.

«Nos preocupa estos casos y vamos a seguir trabajando para que se erradique esta situación», mencionó Andino.

Por ultimo, refirió que solo el domingo se procedió al secuestro de 30 motos , las que quedan incautadas en tránsito, sobre todo las que tienen escape libre ya que no están reglamentadas por la ley de tránsito ni por ordenanza para circular.

