Buenos Aires: un menor de 13 años abusaba sexualmente de sus primas de 9 y 11 años

Un menor de 13 años fue acusado de haber abusado sexualmente de sus dos primas, de 9 y 11 años, a quienes habría amenazado para someterlas sexualmente mientras visitaban a su abuela, en la zona sur del Gran Buenos Aires. “Me decía que me acostara con él porque, si no, me pegaba”, contó una de las víctimas.

La madre de las niñas denunció el hecho a mediados del 2024 luego de descubrir la pesadilla que habían sufrido. Una de sus hijas comenzó a autoflagelarse: se cortaba los brazos y escribía mensajes suicidas en los que daba a entender que necesitaba ayuda psicológica urgente.

“Se empezó a cortar los brazos, se vestía con ropa grande, y decía que no le gustaba su cuerpo», contó la denunciante, que señaló a cronica.com.ar que la niña “escribía en las puertas ‘me quiero morir, mi cuerpo me da asco’».

La situación la alarmó tanto que acudió a la escuela donde asiste la niña para buscar una solución. Fue así que descubrió, por medio de los psicólogos, que la nena era víctima de abuso sexual. Más tarde, la menor de edad le confesó que el agresor era su primo y le detalló los episodios que había sufrido.

“Me empezaba a tocar, y me decía que me acostara con él y que le chupe porque, si no, me pegaba. Me obligaba a dormir con él o si no me agarraba de los pelos», recordó, según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso cronica.com.ar.

“A mí me hacía cosas más feas, a mí me hacía por atrás y me hacía que lo chupe siempre, y si no quería me pegaba”, le contó la otra hija.

La madre de las víctimas comentó a un medio nacional que: “Los abusos empezaron en la casa de la madre de mi sobrino (su hermana) que es madrina de una de mis hijas. Después iban fines de semana a la casa de mi mamá a quedarse a dormir, y él (el abusador) aprovechaba”.

Ahora, teme por ella y sus hijos, luego de las amenazas de su hermana y su pareja. Por eso, cuenta con una restricción perimetral que les prohíbe acercarse a su casa.

La causa está a cargo de la UFI de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 7 del Departamento Judicial de esa jurisdicción, bajo la carátula de abuso sexual.

