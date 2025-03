La emotiva despedida de Carla Sandoval, novia de Milagros: «Fuiste mi mejor música»

“Mi amor, mi tesoro, mi milagritos, mi Milagros Belén, el milagro y tesoro más lindo que la vida me dio, la mujer más hermosa que mis ojos vieron desde el primer momento, siempre y todos los días te lo decía.

Yo en estos momentos no puedo entender como la vida me arrebato alguien como vos, como te fuiste porque eras la persona más pura, más bella, más hermosa, nunca encontré una palabra para describirte porque ocupabas todas, pero ahora puedo decirlo y eras especial, sos tan especial. Pasaste de largo, me enseñaste el significado de la palabra amor, compañera, amiga, mejor amiga, eras todo en una sola persona.

Te encantaba hacer todo conmigo, pero vos sabias que en realidad a mi me encantada hacer todo con vos, yo quería llevarte a todos lados porque me encantaba qué estés ahí, cualquiera que me hablaba de vos ya notaba tu energía, tu esencia, todo eso siempre irradiabas.

Nos íbamos a comprometer, viajar, estábamos comprando cosas para irnos a vivir juntas porque no queríamos estar nunca lejos una de la otra, me decías en chiste que no quería dejarte ir, y no amor, yo no quería dejarte ir nunca, no había día que no nos levantábamos y nos decíamos cuanto nos amábamos, que vos eras mía y yo era muy, muy tuya, lo que íbamos hacer, que tenias ganas de comer, todo. Yo no te olvido amor, no se por donde andás, solo necesito que me mires de arriba y me cuides, me mandes todo ese amor que solo vos sabías como darme, toda la fuerza porque yo ahora no puedo ni pararme, hacerme entender y comprender el por qué de todo esto.

Eras mi artista favorita, mi voz favorita, vos siempre me decías que escuchaba música mala, pero yo siempre guardaba videos tuyos cantando, te escuchaba cuando cantabas desde la escalera de casa porque querías practicar, vos era mi música favorita.

Me dejaste los recuerdos más lindo y eso jamás voy a olvidar, podría pasarme días, meses y años de todo lo bueno que viví con vos, de todo lo que nos reímos, todo lo que hacíamos, todos los te amo que nos dijimos, me quedo con todo eso, tuve la suerte y fortuna, porque acá la única que tuvo suerte fui yo al encontrarte a vos, me quedo tranquila porque sé que sabias todo el amor que te tenía, ¡tengo y voy a tener! Lo voy a seguir haciendo para que nunca te sientas olvidada amor mío, mi meme, mi cielito hermoso, a vos te encantaba cuando te decía así, me mirabas como nenita chiquita avergonzada, te reías y me dabas un beso, eso yo lo amaba.

Te amo Milagros Belen, volá tan alto porque vos sabias todo, te querían en otra parte porque acá vos eras demasiado”, concluye la desgarradora despedida.