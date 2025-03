Cristian Castro contó que retomó sus estudios para terminar el secundario: “Estoy volviendo al colegio”

Cristian Castro atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida. Recientemente, contó que decidió retomar sus estudios secundarios, un objetivo que dejó de lado en su juventud debido a su exitosa carrera musical.

“Estoy volviendo al colegio a terminar el secundario. No hace mucho estoy tras las letras del secundario. La verdad es que me fui de gira y ya nunca volví, así que ahora estoy como diciendo: ‘la verdad que me hizo falta’”, comentó el músico.

El cantante explicó que, además de ser un desafío personal, esta decisión también le permite encontrar una mayor estabilidad emocional. “Me gusta mucho el reencuentro con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay y ahora acá en Argentina”, agregó.

Castro también habló de su vida personal y aseguró que, aunque la música sigue siendo su pasión, hoy en día su prioridad es su entorno afectivo. En ese sentido, destacó el rol de Mariela Sánchez, su pareja, a quien definió como su gran sostén. “Yo pongo a mi pareja en primer lugar, mi novia es todo, mi pareja es todo. Es lo único que me importa, la verdad”, afirmó en dialogo con Secretos Verdaderos (América TV).

Sobre su rol como padre, el cantante se mostró autocrítico y reconoció que no se considera el mejor. “Quisiera serlo, eh. No presumo tanto como otros papás que son muy buenos padres, y mis compañeros de clase, por ejemplo, sí son muy buenos padres”, expresó.

