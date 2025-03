Una adolescente denunció que fue víctima de un rito de iniciación en un club de Mendoza

Los padres de una adolescente denunciaron que su hija había sido víctima, junto a otras cinco menores de edad, de una violenta “bienvenida” por parte de jugadoras adultas de primera división de Hockey sobre césped del Club Alemán de Mendoza, que incluyó abusos sexuales.

El caso, denunciado en 2023, está siendo investigado por la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Mercedes Moya.

“Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban hacer”, contó a Los Andes la joven, que al momento del rito de iniciación, tenía 16 años. Sin embargo, la causa no avanzó porque las pericias no dieron certeza de los hechos y podría ser archivada, indicaron fuentes judiciales.

Con 18 años cumplidos, la presunta víctima relató el caso a la prensa “para que esto no se repita y no tengan que vivirlo las nenas de 10 años que yo entrenaba”, según sostuvo.

De acuerdo a su versión, todo ocurrió en el baño del club, donde las menores habrían sido sometidas a situaciones violentas, tales como desnudarse de la cintura para arriba para colocarse un “top creativo” y caminar como perros, al tiempo que escuchaban consignas de índole sexual.

Luego de vendarles los ojos con toallitas femeninas, les habrían metido salchichas en la boca y, a la denunciante, una morcilla en la zona genital, entre la bombacha y la calza.

“Queremos que la Justicia haga algo. Ya llevamos dos años y no tenemos respuesta de la fiscalía”, dijeron al diario mendocino la chica junto a sus padres.

En el expediente consta la versión de las 10 jugadoras denunciadas, quienes hicieron una nota a modo de descargo ante la comisión directiva del club ante el riesgo de alguna sanción.

En la misma, negaron las acusaciones y aseguraron que se trató de juegos sin connotaciones sexuales y sin contacto con zonas íntimas.

