Luis Juez: “Cuando el peronismo no gobierna, se vuelve destituyente, y son salvajes”

“Cuando el peronismo no gobierna, se vuelve destituyente, y son salvajes”. Desde su despacho en el Senado de la Nación, Luis Juez no tiene dudas: lo ocurrido la semana pasada en los alrededores del Congreso es una señal de alerta.

La protesta contra el Gobierno, en la que participaron barras bravas, piqueteros y sindicalistas, derivó en hechos de violencia que, según el legislador, son parte de una estrategia de desestabilización. “Esto fue un caos, con un nivel de violencia exagerada, explícita”, advirtió.

Juez no solo apuntó contra el peronismo. En esta entrevista, también criticó el presente del PRO de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, al que compara con la Formosa de Gildo Insfrán, y reveló que le pidió al Gobierno retirar el pliego de Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, advirtiendo que una derrota en el Senado podría derivar en un choque de poderes.

Para Luis Juez, la situación dentro de la oposición es preocupante. Mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta desafíos en el Congreso y en el control de la calle, la interna entre La Libertad Avanza y el PRO amenaza con debilitar aún más la coalición que llevó al libertario al poder. “Hoy el PRO parece más un partido vecinal que un partido que gobernó la Argentina”, dispara el senador, sin rodeos.

Juez considera que la conducción del macrismo está atrapada en una lógica de disputa alejada de la construcción política a nivel nacional. “Hay una mirada porteñocéntrica que fastidia, que irrita, que enoja. Una mirada unitaria horrible. Pareciera que todos los problemas son los de la Capital Federal. ¿Y el resto?”, cuestionó, dejando en claro su malestar con el enfoque del PRO.

Y trazó un paralelo que, admitió, traerá polémica: “Si está mal lo de Gildo Insfrán (en Formosa) y lo de Gerardo Zamora (en Santiago del Estero), si estamos en contra de las monarquías provinciales, entonces también tenés que entender que alguien te va a venir a disputar, después de tantos años en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

También confirmó su intención de volver a competir como el candidato a gobernador de Córdoba de Milei: “Se me ocurrió decir que si al presidente le va bien y yo tengo una cuarta oportunidad para pelear en Córdoba, me gustaría hacerlo con él y se armó quilombo, porque ya me vuelvo competitivo”.

