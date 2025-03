Encontraron con vida al joven correntino que había desaparecido en Bahía Blanca

Se trata de Joel Alfredo Meza, cuyo paradero se desconocía desde antes del temporal. Sus familiares habían pedido ayuda para encontrarlo en un grupo de Facebook que fue creado por vecinos de la ciudad que sufrió la trágica inundación.

Joel Alfredo Meza, el joven correntino que había desaparecido antes del temporal en Bahía Blanca y que era intensamente buscado por su familia a partir de las inundaciones, fue encontrado con vida este viernes, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La familia de Joel había pedido ayuda en las últimas horas en un grupo de Facebook creado por vecinos de la ciudad que sufrió la trágica inundación. En este contexto, fuentes de la Fiscalía General confirmaron a este medio que se relevaron todos los llamados que reportaron personas sin localizar mediante llamados al 911 y fue así como finalmente lograron dar con él.

De acuerdo a los datos proporcionados, el joven se encontraba en una vivienda usurpada, donde se encontraba junto a un amigo. En este contexto, afirmó a las autoridades que sabía de la búsqueda para dar con él, pero que no quiso presentarse.

Con su hallazgo, oficialmente solo quedan dos personas desaparecidas. Se trata de las hermanitas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes son buscadas intensamente en rastrillajes realizados en la zona en las que fueron vistas por última vez.

Asimismo, además de Joel, en el mismo grupo de Facebook donde lo buscaba su familia circula otra publicación sobre un hombre incomunicado.

«Lo estamos buscando. Es mi tío, su nombre es Germán Villegas. No teníamos contacto con él porque no tenía celular, y ahora su familia quiere saber su paradero y si está bien», relata una usuaria. La imagen de Germán está adjunta en la nota y, según la publicación, el hombre se encontraba en situación de calle al momento de la tragedia, por lo que no tienen información sobre dónde podría encontrarse.

Comentarios