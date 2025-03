CUATRO LADRONES TORTURARON A UNA JUBILADA DE 88 AÑOS PARA ROBARLE

Una jubilada de 88 años fue víctima de un violento asalto en lunes a la noche en su casa, en la ciudad de La Plata. “Fueron los peores minutos de mi vida. Escuchaba cómo rompían todo, sentía sus pasos y no podía hacer nada”, relató la mujer.

Los delincuentes eran cuatro y forzaron una reja trasera para irrumpir en la vivienda. Estaban armados, con las caras cubiertas por capuchas y usaban guantes.

La víctima se encontraba en la planta alta cuando advirtió la presencia de los ladrones pero no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego, mientras otro de los asaltantes le colocaba un destornillador en el cuello. Así la llevaron hasta su habitación, la obligaron a acostarse en su cama, la maniataron y, como si no fuera suficiente, también le taparon la cabeza con una frazada y un almohadón.

“Me apuntaron con un arma y me taparon la cara. Sólo quería que se fueran y no me lastimaran”, declaró la mujer ante los investigadores, según indicó el portal local 0221.

La causa fue caratulada como “robo agravado” y quedó a cargo de la Fiscalía en turno. Entre las primeras medidas, los investigadores ordenaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los sospechosos del violento asalto.

Comentarios