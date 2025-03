El fiscal Amad imputó a Jorge Capitanich y otros funcionarios por presunto lavado de activos

La pesquisa, que comenzó en abril del año pasado, revela una trama compleja donde empresas como Grupo Pampa Agro y Aeronorte Fideicomiso, entre otras, habrían obtenido tierras de manera sospechosa.

Lo más llamativo para la justicia es la conexión entre los integrantes de estas firmas y funcionarios clave del gobierno provincial, específicamente en áreas estratégicas como el manejo de tierras.

Las investigaciones apuntan a un posible esquema de lavado de activos, donde individuos sin aparente capacidad económica manejaban sumas millonarias de dinero provenientes de la adjudicación irregular de estas tierras fiscales.

Este requerimiento, a raíz de una denuncia presentada contra Ana María Canata, quien preside el Instituto de Colonización, da inicio formal a la investigación penal, buscando esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades o actos ilícitos.

La instrucción judicial permitirá la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de la documentación relevante para determinar la veracidad de la denuncia y, en caso de corresponder, avanzar con las acciones legales pertinentes.

La jueza a cargo del caso, doctora María Belén López Macé, analiza ahora la información recabada para determinar los próximos pasos legales.

Algunas de las irregularidades detectadas

En la inspección realizada el 1 de noviembre de 2022, se comprobó la adjudicación a Federico Storti de 1250 hectáreas firmada por Darío Giménez, a cargo de la Delegación Pampa del

Infierno y conforme la Resolución N° 0032 de fecha 26/02/2023 se adjudicó en venta a favor

de STORTI la 1250 has. Mencionadas, firmado por Sheina M. Waicman y ratificada

electrónicamente dicha resolución por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial

Sostenible –Marta Elena Soneira– y el gobernador Jorge M.

Capitanich en el Expte. E14-2022-5157-Ae.

Así tambipen surgió de otra inspección realizada el 1 de noviembre de 2022, realizada a

Leandro Nicolás Bessone en el Departamento Almirante Brown con superficie de 1250 hectáreas se adjudicó en venta a favor de Bessone 1250 hectáreas firmado por Sheina M. Waicman, electrónicamente por el decreto DEC-2023- 973-APP-CHACO de fecha 24/04/2023 firmado por Marta Elena Soneira y el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de acuerdo a Resolución 1336 del 10/08/2023 firmada por la Sra.Sheina M. Waicman en el Expte. E14-2022-5156-Ae.

Con el mismo cuento: «Copie y pegue»

Los expedientes de Storti y Bessone fueron hechos en la misma fecha y están enumerados correlativamente y con el mismo fundamento de que «no poseen tierras propias debiendo hasta el momento alquilar campos para ejecutar sus proyectos y que se encuentran a cargo de 10 empleados con sus respectivas familias”.

Darío Giménez-el delegado imprescindible para la maquinaria

Darío Gimenéz, según el expediente judicial es delegado del Instituto de Colonización en la Zona de Pampa del Infierno y tenía la capacidad de inspeccionar personalmente el mismo día, dos constataciones. Además, al ver como usurpaban un predio mientras el hacía la constatación, no denunció el delito ante las autoridades. También, viendo que hay una persona alquilando el predio, aconseja el otorgamiento a un «productor chaqueño» casualmente amigo de la presidente Soneira.

El imputado y “amigo” Bessone: (según dice el expediente) aprovechando de “tal amiguismo” con la Presidenta Soneira se atribuyó la potestad de elegir y realizar cambio de campos, para su adjudicación, a su antojo. Tal es así, que, en una de sus solicitudes de tierras fiscales, el Sr. Bessone aduce que tomó conocimiento por vecinos que las tierras que solicita eran fiscales libres de ocupantes, y por ende solicita la verificación real del predio, y que contemplen la posibilidad de otorgárselo para su producción en un total de 1263 hs, (dato no menor), ya que conocía de antemano las hectáreas que contemplaba dicho predio.

En esta oportunidad, cuando el delegado regional, en fecha 8 de noviembre del 2021, el Sr. Darío Giménez, realiza la constatación del predio, detalla en su informe que el predio se encontraba con portón de acceso cerrado con candado, totalmente alambrado con 5 hilos de alambre, postes labrados, todo haciendo presumir que dicho predio alguien lo explotaba, dato corroborado minutos más tarde cuando se entrevista con un productor vecino del lugar, quien le informa que el mismo está siendo explotado por el Sr. Depetris Omar, quien lo alquila.

Sin embargo, y pese a las observaciones por el mismo incorporadas en informe, sugiere que se analice si dicho predio se encuentra fiscal y la posibilidad de otorgárselo al Sr. Bessone dado que es productor chaqueño.

El 22 de noviembre del 2022, en un 2do informe realizado por el señor Darío Giménez, delegado de Pampa del Infierno, constituido en la Mitad Sur de la Pc 95, advierte la presencia del Sr. Leandro Bessone con 3 personas en el lugar, que tiene ordenes de realizar la ampliación y refacción de la vivienda precaria que existe en el lugar, además de la limpieza de maleza etc, informando al mismo que procedió a ocupar el lugar sin autorización del organismo ya que aún no tiene respuestas favorables a sus pedidos por parte del organismo pertinente, siendo que el día 23 de diciembre del 2021 el obtuvo un permiso de ocupación firmado por la máxima autoridad de Colonización Marta Elena Soneira, para ingreso y ocupación de La PC 96. No declarando esta información en el momento de la inspección, y aduciendo que ingresó en este sector sin autorización ante la falta de respuestas del organismo pertinente.

