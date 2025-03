ESTE SÁBADO 8: EL GOBERNADOR ZDERO RECIBIÓ Y AGASAJÓ A MUJERES DEPORTISTAS

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Leandro Zdero recibió, este sábado, a mujeres deportistas chaqueñas en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Andrea «La Cobrita» Sánchez, Milena Cattarozzi, Marina Eugenia Giménez, Lucia Antonella Trangoni y Paula Flores expresaron su agradecimiento por el recibimiento del primer mandatario provincial y destacaron la importancia del apoyo institucional para el desarrollo del deporte femenino en la provincia.

También estuvieron presentes el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín y el titular de Laboratorios Chaqueños, Joaquín García.

Oriundo de Villa Ángela, acompañando a la “cobrita” Sánchez, el titular de Laboratorios Chaqueños, Joaquín García, se refirió a este agasajo realizado por el Gobernador para las deportistas chaqueñas que dejan en alto al deporte de la provincia. “Estamos contentos de tener estos talentos en nuestra provincia, contentos de tener estas personas que son orgullo para todos nosotros, qué mejor que reconocerlas en un día tan importante como hoy”, señaló.

“Ser recibidas por la máxima autoridad de nuestra provincia es un orgullo para ellas. Estaban muy contentas por este recibimiento. Se fueron muy satisfechas de este tiempo que pudieron compartir con el gobernador Zdero”, concluyó García.

LA PALABRA DE LAS DEPORTISTAS CHAQUEÑAS

Andrea “La Cobrita” Sánchez tiene 35 años, nació en la localidad de Villa Ángela y creció en una familia de boxeadores. Recientemente ganó el título mundial AMB Gold Minimosca al vencer a la venezolana Erica “La Leona” Bolívar. Además, también fue Campeona Argentina, Campeona Sudamericana y Campeona Intercontinental FIB.

“Se valora muchísimo porque es un mimo que nos da al deporte en sí, en el nombre de todas las deportistas que tenemos en Villa Ángela, en nuestra provincia que está lleno de talento, le quiero agradecer al Gobernador, a las autoridades y dirigentes que estuvieron”, mencionó Sánchez.

Sobre lo que le deparará el futuro cercano, la campeona del mundo dijo: “Si bien mi primer objetivo era ser campeona del mundo y recientemente me pude consagrar, lo que viene ahora ya es un nivel muy alto. Estoy preparada, yo estaré presente obviamente para seguir acumulando títulos para mi provincia”.

Milena Cattarozzi tiene 27 años, es traductora de inglés y estudia en la Escuela Temple Taekwondo. Fue convocada a la Selección Nacional de Taekwondo en la especialidad Combate y es la primera vez que Chaco tendrá representante a una citación de esta arte marcial de este estilo. Se consagró como campeona nacional en el Torneo Clausura 2024 en la categoría -57 kilos.

Cattarozzi, que se está preparando para ser de la partida en el Open de Río de Janeiro en mayo que otorga puntos para el Ranking mundial, agradeció este recibimiento por parte del Gobernador: “Significa muchas cosas. Por un lado, el reconocimiento a mi desempeño y a mi recorrido personal que como siempre digo, no es algo propio, sino que también conlleva el esfuerzo de muchas personas que me acompañan y, por otra parte, el reconocimiento a mis logros como mujer”.

“Es algo que a mí me llena el corazón el poder estar acá, que se reconozca el trabajo, el esfuerzo, el mérito, y también que se nos reconozca como un ejemplo para otras mujeres”, detalló la joven.

María Eugenia Giménez y Lucia Antonella Trangoni, son dupla de Beach Volley. Fueron Campeonas Académicas Sudamericanas Uruguay-Chile-Paraguay-Argentina y participaron en el ASBV TOUR «2025» en la categoría sub-19, torneo que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal en Nogoyá, provincia de Entre Ríos.

“Es un honor y un orgullo que apoyen tanto al deporte y a las mujeres. Es muy emocionante”, aseguró Lucia Trangoni. Por su parte, su compañera de dupla, Eugenia Giménez precisó: “Estoy muy feliz y orgullosa de que nos hayan invitado a las mujeres. De cara al futuro estoy con muchas expectativas para lo que se viene, tenemos muchos viajes por delante así que hay que seguir entrenando”.

Paula Flores tiene 16 años y es considerada la promesa del canotaje chaqueño. Fue convocada por la selección nacional para entrenar en el CENARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), con miras al ciclo olímpico. La convocatoria llegó después de participar en los Juegos Evita 2024, por su gran desempeño.

“Es un orgullo enorme, agradezco toda la participación que nos dan y las invitaciones. Ahora tengo una concentración en mayo y estamos viendo otras dos en el año”, explicó la joven deportista que se mostró muy contenta con esta oportunidad.

