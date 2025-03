Más de 240 mil personas no podrán jubilarse este año: ¿A qué se debe?

La eliminación de la moratoria impediría el acceso a la jubilación contributiva para la mayoría de los nuevos jubilados. La mitad de los varones y casi el 70% de las mujeres quedarán fuera del sistema previsional.

Si el Gobierno nacional decide no prorrogar la moratoria previsional, que vence el próximo 23 de marzo, unas 243.000 personas no podrán acceder a una jubilación contributiva este año.

Se trata del 50% de los varones que cumplen 65 años y del 69% de las mujeres que llegan a los 60 años, es decir, 150.000 mujeres y 93.000 varones.

Los datos, provenientes de la Seguridad Social, reflejan la situación de los trabajadores con al menos un año de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-ANSeS) desde 1994 en adelante, según su historial laboral.

El informe considera a quienes han trabajado bajo distintas modalidades: relación de dependencia (sector público y privado, incluyendo cajas provinciales transferidas), casas particulares, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales.

Según el relevamiento, en 2024 cumplen 64 años 187.044 varones y 59 años 216.022 mujeres. De este total, la Seguridad Social analizó cuántos ya cuentan con un beneficio previsional y cuántos han registrado años de aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

Dado que solo se dispone de información de declaraciones juradas desde julio de 1994, el informe establece un máximo de 30 años como período de observación.

Los números de la crisis previsional

En el caso de los varones:

Un 15% ya está jubilado.

Un 27% cumple con los 30 años de aportes requeridos.

Un 8% podría acceder a un régimen provincial.

El 50% restante no podrá jubilarse sin una moratoria.

En el caso de las mujeres:

Solo un 4% ya está jubilado.

Un 13% cumple con los 30 años de aportes.

Un 14% podría acceder a un régimen provincial.

El 69% restante quedará fuera del sistema previsional contributivo.

El informe señala que, si bien existen mecanismos paliativos, como la compensación del exceso de edad con años faltantes de aportes, la Prestación por Edad Avanzada o el reconocimiento de años por hijos, estas opciones no garantizan una cobertura suficiente para la vejez.

Alternativas limitadas para quienes no cumplen los requisitos

Aquellos que no lleguen a los 30 años de aportes podrán acceder a una Pensión No Contributiva (PNC), que equivale al 70% del haber mínimo, o a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo y solo puede solicitarse a partir de los 65 años, sin derecho a pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.

Para las mujeres, esto implica una espera de cinco años adicionales para cobrar una prestación inferior a la jubilación mínima. Además, el acceso a la PUAM está sujeto a requisitos socioeconómicos y patrimoniales, lo que restringe aún más la cobertura.

Un sistema sostenido por la moratoria

Según el informe, en diciembre de 2024 había 5.612.281 jubilados y pensionados (sin contar beneficiarios de PNC), de los cuales 3.842.357 accedieron a la jubilación gracias a una moratoria.

Con estos números, la posible eliminación de este mecanismo dejaría sin cobertura previsional a cientos de miles de personas, profundizando la crisis del sistema jubilatorio y la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores en Argentina.

