Brasil: Brutal ataque a una joven de 17 años a la que asesinaron de una puñalada en el pecho

El brutal crimen de una joven que estaba desaparecida desde hace una semana causó una fuerte conmoción en Brasil.

El cuerpo de Vitória Regina de Sousa, de 17 años, fue encontrado con signos de violencia, el pelo rapado y sin ropa en una zona boscosa de Cajamar, en el Gran San Pablo. Por el crimen, la policía pidió la detención de su exnovio.

Según la Policía, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue identificado por familiares gracias a sus tatuajes. La autopsia reveló que había sido asesinada de una puñalada en el pecho.

La joven desapareció el 26 de febrero, poco después de que terminara su turno en el patio de comidas de un centro comercial.

Fue acosada por dos hombres en un auto antes de desaparecer

Una cámara de seguridad grabó a la joven caminando hacia una parada de colectivo. Luego, cuando se bajó del colectivo, le mandó mensajes de audio a una amiga llorando y diciendo que era seguida y acosada por hombres que estaban en un auto.

“Los muchachos pasaron en el auto y me dijeron: ‘¿Qué pasa, vida? ¿Ya regresas?’. Ay, Dios mío, voy a llorar. Voy a revisar el celular. Ni siquiera los voy a llamar“, le dijo a su amiga.

“Cuando ellos pasaron por el otro lado y dijeron ‘oye, vida’… entonces volvieron, hijo, ¿para qué?… Yo dije: bueno, esos chicos van a volver aquí. Pero después entraron a la favela”, continuó.

“Estas cosas pasan y no puedo correr. Me quedo paralizada. No sé qué hacer. No puedo correr. Me quedo parada”, agregó.

Investigan una posible venganza

La Policía indicó este jueves que pidió la detención del exnovio de la joven, como sospechoso de la desaparición y asesinato de la joven.

“Existe una fuerte sospecha de que él no participó en el crimen, sino que sabía que el crimen se iba a llevar a cabo”, afirmó el jefe policial Aldo Galiano al sitio g1. El joven aún no fue detenido.

Galiano también dijo que Vitória fue asesinada por “venganza”, con la participación de personas vinculadas a un grupo criminal, pero no dio detalles. “Se trata sin duda de una venganza. Hay indicios sólidos de que puede estar implicada una organización criminal”, afirmó.

