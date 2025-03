Quién era “El Negro Sombra”, el secuestrador asesinado en Tigre: del video con torturas al sangriento final

“Soy un ser humano. No un monstruo”, dijo el tristemente célebre Sergio Orlando Leiva, también conocido como “El Negro Sombra”, ante el Tribunal que lo condenó por uno de los secuestros extorsivos que acrecentaron su prontuario, entre otros tantos hechos. Este lunes lo asesinaron a balazos cerca de un asentamiento de la localidad de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre. Había salido en libertad condicional en 2019.

Leiva cumplía una pena de 34 años de prisión después de que la Justicia unificara las condenas en su contra por los secuestros extorsivos de Ernesto Rodríguez, padre del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, y de Mirta Fernández, una mujer a la que le amputaron un dedo y la violaron durante su cautiverio, entre 2003 y 2004.

Pero aunque la pena se agotaba el 24 de abril de 2031, “El Negro Sombra” consiguió la libertad condicional en 2019, al cumplir las dos terceras partes de su condena y por la buena conducta que tuvo en prisión.

Tras recibir el beneficio, Leiva fijó domicilio en Tigre y debía usar una tobillera electrónica hasta el vencimiento de su condena, aunque varios testigos coincidieron al declarar que lo veían hacer “una vida normal, sin ningún tipo de restricción”.

Este lunes, el temible secuestrador serial volvió a ser noticia pero esta vez de un crimen que lo tuvo a él como víctima. “Hubo una pelea con gente del barrio y lo mataron a balazos. Le dispararon tres tiros. Murió en el hospital de Pacheco, donde fue trasladado”, detalló una fuente cercana a la causa a la agencia Noticias Argentinas.

Hasta el momento, la principal hipótesis del crimen apunta a un ajuste de cuentas y los autores del hecho ya estarían identificados. El caso es investigado por el fiscal Sebastián Fitipaldi.

La suma de todas las condenas y la carta de “El Negro Sombra”

Mirta Fernández había sido secuestrada el 19 de agosto de 2003 en Don Torcuato y liberada en Puente Saavedra, en el límite entre Vicente López y la ciudad de Buenos Aires, el 16 de septiembre de ese mismo año, después de que su familia pagara 430.000 pesos de rescate.

Según reconstruyeron las crónicas de distintos medios locales, tales como Informe Norte, el 7 de septiembre a la mujer la durmieron con una droga mezclada en un té y cuando se despertó se dio cuenta de que le había amputado la primera falange del dedo meñique de la mano derecha.

El dedo fue enviado a su familia junto a un video, donde se la veía mutilada sobre la cama.

Antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de San Martín lo condenara por ese caso fue que Leiva decidió hacer uso de sus últimas palabras y leyó una carta ante el Tribunal.

“Soy un ser humano. No un monstruo, no un mono, como me dijo el fiscal. Quiero saber por qué todo hecho de secuestro me está siendo cargado a mí. ¿Qué pasa con la Justicia? ¿No quieren investigar? ¿Discrimina?”, dijo “El Negro Sombra”.

Pero sus palabras no conmovieron a nadie y lo condenaron por el delito de secuestro gravemente agravado. Los agravantes fueron haberse logrado el propósito de obtener rescate, por haber participado tres o más personas, por haber causado en la víctima lesiones graves y por haber cometido el delito con violencia e intimidación contra las personas mediante el empleo de armas fuego.

Otro de los casos por los que fue condenado “El Negro Sombra” fue el del empresario Ernesto Rodríguez, alias “Corcho”, a quien liberaron en San Andrés de Giles tras pasar 43 días en cautiverio. El TOF N° 1 de San Martín le fijó una pena de 15 años

Ese 2007 la Justicia volvió a condenarlo a 11 años y seis meses por el secuestro de Francisco Hahner, a quien capturaron cuando su madre lo llevaba en auto a una escuela de Talar de Pacheco.

Además, Leiva fue juzgado por los homicidios de Mariano Menéndez y Guillermo Lindon. Todas sus condenas daban un total de 101 años de prisión, pero el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín hizo un nuevo cómputo por sus condenas y lo sentenciaron a la pena única de 34 años de cárcel.

A pesar de la cantidad de casos, pruebas y testigos en su contra, Leiva siempre negó ser el sospechoso al que buscaba la Justicia.

Durante sus años de detención, pasó por las cárceles de Ezeiza, Villa Devoto, Rawson, Caseros y en Senillosa (Neuquén), desde donde finalmente recuperó la libertad.

