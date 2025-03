Milei hizo una defensa de su gestión ante la Asamblea Legislativa

El presidente dio su discurso para dar inicio al 143 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. «La pobreza bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en 10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza», aseguró.

Desde su llegada, con los pasillos desbordados de militantes libertarios, el presidente Javier Milei se mostró decidido a defender su primer año de gestión y trazar las medidas para profundizar lo que él mismo denominó el «plan de la motosierra». Fuentes cercanas a Casa Rosada anticiparon que uno de los aspectos más relevantes será la presentación de un conjunto de 35 proyectos de ley, muchos de los cuales están orientados a reducir el tamaño del Estado y promover una economía de mercado más flexible.

«Hoy el país es radicalmente distinto a lo que era hace un año», inició su discurso, para inicar su defensa de su defensa del déficit fiscal cero. El recinto estaba semi vacío porque los bloques opositores decidieron no asistir al acto que es una citab obligada cada 1 de marzo.

«La sociedad argentina es una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna», comentó el jefe de Estado. En este sentido, comparó al país con una calesita que hace 100 años «da vueltas sobre su propio eje» y ratificó que su gestión «cambiará la receta».

«Venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Por eso nos encomendamos a recuperar la racionalidad económica, achicar el estado, devolverle la libertad a la sociedad, reestablecer el imperio de la ley, y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años».

Momentos previos al discurso, Victoria Villarruel dialoga con el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

Más adelante, profundizó su política económica: «Nuestro programa es el más exitoso hasta la fecha. Pasamos de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el BCRA, a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años de historia», sostuvo el Presidente.

También afirmó: «La pobreza bajó del 56% al 33% de acuerdo al último dato trimestral. Esta caída se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del Plan Alimentar». Por otra parte, puntualizó: «Seguimos haciendo que la inflación baje. Cuando ya era evidente que la inflación había entrado en un sendero decreciente, empezaron con las acusaciones del keynesianismo berreta diciendo que nos íbamos a morir y que la actividad económica se iba a hundir. La actividad económica diciembre contra diciembre terminó subiendo 4,8% y sin estacionalidad 5,5%. Desde abril que la economía no para de crecer y que ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar», aseveró.

«Viva la Libertad, carajo», escribió el presidente en el Libro de Actas del Congreso.

YA NO HAY PIQUETEROS

En el marco de su defensa al primer año de su gestión, Javier Milei destacó la eliminación de la obra pública y la reducción de los piquetes en las calles.

«Eliminamos la obra pública, que era uno de los grandes curros de la política. Es falso que genera trabajo. Erradiquemos esa mentira, la obra pública genera impuestos», subrayó. En la misma línea, agregó: «Fuimos los únicos que eliminamos la pauta porque no necesitamos sobornar a los medios no necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público». Luego destacó: «Le quitamos el curro a los piqueteros sin vergüenza que obligaban a los más necesitados a marchar. Logramos bajar los piquetes de más de 8200 a cero. En 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un sólo piquete en la calle».

