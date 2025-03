Cristina, durísima contra Milei: «Estafador global, rodeado de coimeros»

El discurso del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación durante la apertura de sesiones ordinarias continúa generando repercusiones, polémicas y denuncias. Tras el escándalo con el diputado de la UCR Facundo Manes, la expresidenta de la Nación y actual presidenta del PJ Cristina Kirchner salió con los tapones de punta y criticó duramente al líder libertario.

Desde su cuenta de la red social X, como ya es habitual, la exjefa de Estado disparó: «Che Milei… ¡qué semanita!… Desde la tapa de FORBES, diciendo que armaste ‘LA MAYOR CRIPTO ESTAFA DE LA HISTORIA’, a la del New York Times CONTANDO QUE LA ESTAFA ES DE 250 MILLONES DE DÓLARES, Y QUE ADEMÁS HABÍA QUE PAGAR COIMAS PARA REUNIRSE CON VOS. ¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita».

Y agregó: «Y vos que pensabas que eras un RockStar mundial, mirá cómo terminaste… ESTAFADOR GLOBAL, RODEADO DE COIMEROS LOCALES. ¿Anqué coimera tal vez?».

Tras referirse a las declaraciones del funcionario del presidente norteamericano Donald Trump para América Latina, la presidenta del PJ se refirió a lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación. «Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en la que repetiste LA MISMA CANTINELA DE SIEMPRE, “que bajaste la inflación”, aunque en la calle LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO Y LOS SALARIOS SIGUEN PERDIENDO y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes. Que “el equilibrio fiscal” que todos sabemos que es ficticio, porque solo lo lograste CON DESEQUILIBRIO SOCIAL: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública. Y en una MUESTRA DE CRUELDAD EXTREMA, también hiciste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu gobierno define como idiotas, imbéciles y débiles mentales», lanzó.

