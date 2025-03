El «Gauchito Gil» fue elegido el mejor traje de los carnavales correntino

Desde su primera aparición, Marcelo Meza deslumbró con una impronta única y este jueves se llevó el premio al mejor traje masculino del carnaval con su personaje de «El Gauchito Gil». «Fui alternando momentos de emoción con momentos de quiebre, vi a mi familia sentada en la primera fila y me quebré, no me lo esperaba”, relató.

En medio de la magia y el fervor del carnaval, Marcelo Meza se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este año. Su interpretación del Gauchito Gil en el corsódromo no solo ha dejado una huella imborrable en el público, sino que también ha capturado la atención por su excepcional capacidad actoral, logrando transmitir con precisión la mística y la devoción que este personaje representa. Es así que este jueves resultó el ganador del premio a mejor traje masculino del carnaval.

En una conversación con un medio nacional compartió que su objetivo era darle más seriedad y solemnidad al personaje tras su primera noche, y lo logró: «cada vez que me pongo serio, la gente se enloquece, creo que es el momento donde más parecido me ven».

Respecto a la entrega de premios de anoche relató cómo la emoción lo acompañó en cada instante: «Tengo una hermana que está en Estados Unidos y me dejó un mensaje hermosísimo que me emocionó mucho, me dijo `gracias porque hace mucho que no veo reir tanto a papá y mamá´, y anoche cuando salí yo no sabía que mi familia iba a estar ahí en primera fila, entre todo en pose (de Gaucho Gil) y cuando los vi me quebré», contó.

La devoción que le profesan los fanáticos es algo que le impactó profundamente: «Es impresionante la cantidad de personas con tatuajes del Gauchito. Me cuesta creer lo que me pasa, es una locura, no sé cómo manejarlo. El trabajo que vengo haciendo desde noviembre con mi equipo es para esto, es para la gente»

A pesar de no ser devoto del Gauchito Gil en un principio, Marcelo confesó que, a lo largo del proceso, se ha ido acercando a la figura del santo popular. “Me estoy haciendo amigo del Gaucho», dijo, y contó que van a llevar parte del traje al santuario del Gauchito Gil, en la ciudad de Mercedes.

A lo largo de su participación en el carnaval, Marcelo ha demostrado una gran capacidad de adaptación al personaje. Habló de la difícil tarea de equilibrar la solemnidad del Gauchito con la pasión de bailar en el carnaval. «Trato de estar en personaje pero cada vez que escucho la marcha de Ara Berá me corro un poquito del personaje para bailar», señaló.

La emoción estuvo presente durante todo este tiempo, una faceta que lo sorprende. “Nunca me hicieron llorar tanto, mi mamá siempre me dice que no tengo corazón. Ayer me emocione en el corso, en el show de comparsas y anoche. Ahora entiendo la gente que yo decía que llora por todo», bromeó y agregó que ahora le queda disfrutar al máximo lo que queda del carnaval.

