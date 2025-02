Los términos que Nación volvió a habilitar para personas con discapacidad

El gobierno nacional, a través de la Resolución 187/2025 publicada en el Boletín Oficial, ha tomado la polémica decisión de etiquetar a las personas con discapacidad intelectual utilizando términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental».

Este documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spagnuolo, tiene fecha del 14 de enero de este año y ha sido severamente criticada por expertos, quienes advierten que infringe tratados internacionales contra la discriminación.

En el anexo con subtítulo «retardados mentales»se especifica que el término «idiota» se aplicaría a personas de entre 0 y 30 años, «imbécil» para individuos de 30 a 50 años, y «débil mental profundo» para aquellos de 50 a 60 años. Además, se incluyen las categorías de «débil mental moderado», que abarca de los 60 a los 70 años, y «débil mental leve» para personas que tienen entre 70 y 90 años.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN 187/2025

0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.

30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.

50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.

70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.

La divulgación de este documento generó repercusiones, ya que habilita nuevamente términos que son obsoletos y considerados discriminatorios. Cabe destacar que hace más de dos décadas que no se utilizan ya que no son compatibles con lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

