«Está probada la inocencia de Emerenciano» dijo su abogado defensor Ricardo Osuna

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, habló en Radio Libertad “buscaré que se le otorgue la prisión domiciliaria para él debido a su enfermedad. También señaló que el juicio se resolverá rápido debido a que este es un año electoral, cuestión que influirá en el proceso.

«Ahora se están gestionando los informes médicos de Emerenciano, para ver si podemos lograr un arresto domiciliario, porque sigue avanzando el cáncer de colon que tiene. La semana pasada hizo un pedido formal a la juez y se está tramitando», explicó.

Puntualmente sobre el juicio aseveró que «va a ser un proceso rápido porque es una cuestión política y este es un año electoral. Antes de las elecciones provinciales seguramente vamos a tener el show del juicio, es lo que va a proponer el gobernador. La justicia no tiene nada que ver con lo que opina el Poder Ejecutivo, pero todos sabemos que no es así».

Pese a esto, Osuna marcó: «Estoy convencido de que mis clientes van a ser declarados no culpables porque no hay absolutamente nada, la prueba fehaciente de eso es que la fiscalía y la querella no se ponen de acuerdo en una acusación. Las pruebas demuestran la inocencia de Emerenciano, se presumió mucho y se probó poco».



«A fines de marzo estaríamos arrancando las preliminares y luego seguramente se fijará la fecha», estimó.

También comentó que está pendiente la designación de un defensor oficial para Marcela Acuña. Ese es el paso que resta, para poder iniciar las audiencias preliminares, ver qué pruebas van a presentar en el juicio y que se fije la fecha del mismo.

Sobre el jurado agregó que «si son realmente objetivos es imposible que lleguen a una sentencia de culpabilidad respecto a Marcela y Emerenciano».

La causa de los Sena por presunto lavado de dinero vuelve al fuero provincial: «No hay algo serio que configure el delito»

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, manifestó que «no hay lavado porque es plata que se sacó legalmente del NBCH».

Marcela Acuña ni Emerenciano no fueron notifcados, porque tienen una causa por lavado de dinero del 2022, pero no es esta

«Este hecho no se le imputó a Emerenciano Sena o a Marcela Acuña ni en el ámbito federal ni provincial. Desconocemos el estado de trámite», comenzó diciendo.

or otra parte, comentó: «estamos tramitando una causa de lavado de activos del año 2022 en el fuero federal, pero no es por este hecho puntual de allanamiento y el secuestro de más de 5 millones de pesos, eso había quedado dentro del expediente donde se tramita el homicidio».

Osuna destacó nuevamente que «no hay lavado de activos, porque es plata que se sacó legalmente del NBCH, no veo cuál sería el delito, tenían que pagarles a los albañiles».

En síntesis, analizó que se trata de «una sumatoria de ruido y show que quieren hacer como la causa de trata donde se los terminó sobreseyendo por prescripción. En la causa de lavado es lo mismo, no hay nada, es plata que fue pagando el gobierno y las viviendas están ahí, se hizo un barrio modelo y no sé por qué quieren inventar otra cosa»-.

«No hay algo serio que configure el delito», concluyó.

