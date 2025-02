Se sortearon los octavos de la Champions League 2025: así quedaron los cruces

El clásico madrileño entre Real y Atlético será el duelo más destacado, que además contarán con varios enfrentamientos de alto voltaje.

Este viernes, en Nyon, Suiza, se sortearon los octavos de final de la Champions League 2025, dejando cruces de gran atractivo. El choque más esperado será el derbi de Madrid entre Real y Atlético, mientras que Liverpool y PSG protagonizarán otro duelo de gran nivel.

El equipo de Diego «Cholo» Simeone, con una importante presencia argentina, enfrentará al Merengue que busca otro título europeo. Además, Alexis Mac Allister y su Liverpool intentarán superar al París Saint-Germain (PSG), mientras que el Barcelona tendrá un desafío complicado ante el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Otros cruces destacados incluyen el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, un duelo alemán que promete intensidad, y el partido entre Inter de Lautaro Martínez y el Feyenoord. El Aston Villa de Emiliano «Dibu» Martínez jugará ante el Brujas, mientras que el PSV de Walter Benítez intentará dar la sorpresa contra el Arsenal.

Así quedaron los octavos de final de la Champions League

París Saint-Germain vs. Liverpool

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Feyenoord vs. Inter

Borussia Dortmund vs. Lille

Brujas vs. Aston Villa

PSV vs. Arsenal

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Benfica vs. Barcelona

Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League

Los partidos de ida se jugarán entre el 4 y 5 de marzo, mientras que la vuelta será entre el 11 y 12 del mismo mes. Los equipos mejor clasificados en la fase de grupos cerrarán la serie en casa, un factor que puede ser determinante.

Con un cuadro ya definido y grandes duelos en el horizonte, el torneo europeo de clubes más importante de todos entra en su etapa más apasionante.

Comentarios