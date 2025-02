El Gobierno Nacional anunció cambios en la VTV

Dentro de los nuevos cambios informados por el Gobierno Nacional durante la mañana este martes se encuentran los plazos para realizar la verificación técnica vehicular.

En cuanto a los autos 0 km deberán ser verificados luego de los 5 años de patentamiento y para los vehículos con más de 10 años de antigüedad lo deberán realizar cada dos años.

El vocero presidencial durante una conferencia de prensa informó «en los 0 km se va a exigir recién a partir del año 5 desde la fecha de patentamiento y a los dos años si no es vehículo particular, en los vehículos que tengan una antigüedad mayor a los 10 años en tanto, la renovación se va a solicitar cada dos años en particulares».

También anunciaron que habrán nuevos lugares habilitados para que se pueda realizar este trámite y no será obligatorio que los mismos sean realizados en dependencias oficiales del Estado Nacional o Provincial.

Manuel Adorni explicó que dichas modificaciones no son potestad del Gobierno Nacional sino de las jurisdicciones provinciales por lo que quedará bajo la decisión de cada provincia si se adhiere o no a las modificaciones.

El decreto será publicado en los próximos días y en el mismo también se incluyen cambios en los trámites de las licencias de conducir y se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional.

También se realizarán modificaciones en el sistema de peajes de todas las rutas nacionales reemplazando el sistema actual de cabinas por el de peajes sin barreras.

