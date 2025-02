Un joven metió a su bebé recién nacido en una bolsa y lo abandonó debajo de un auto

En declaraciones a los medios, la madre del acusado manifestó su decepción y aseguró que no se va a ocupar de la defensa de su hijo: “No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre y yo no traje al mundo un animal”, sostuvo.

De igual manera, se refirió al impacto que le generó leer los mensajes que su hijo y su nuera intercambiaron minutos previos a abandonar al chiquito: “Sin sentimientos, sin corazón, los dos hablando de la misma manera, despiadada, sin importarles absolutamente nada de lo que estaban haciendo”, lamentó.

Lucio N. continúa detenido y está acusado por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado. La madre del bebé, una joven de 21 años, está siendo investigada, ya que, de acuerdo a las conversaciones que encontradas, ella estaba al tanto del abandono, según indicó el medio local La Prensa.