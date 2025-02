Copa Libertadores 2025: calendario de partidos y resultados

El certamen más importante del continente, con Botafogo como el campeón defensor, ya se empieza a palpitar con la definición de la fase preliminar que tendrá a Boca como el único representante de Argentina.

La Copa Libertadores 2025 es una realidad. Luego de la realización del sorteo que determinó el camino de los equipos del repechaje, con Boca como único representante de Argentina, acá te contamos lo que debés saber.

El Xeneize iniciará su andar desde la Fase Previa 2, con la misión de clasificar a la etapa de grupos, frente al triunfador del cruce entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay. En caso de ganar la serie, el equipo dirigido por Fernando Gago se verá las caras en la próxima ronda con Deportes Iquique o Independiente Santa Fe.

El calendario de las fases previas de la Copa Libertadores 2025

Fase 1

Monagas vs. Defensor Sporting

Ida: Monagas 2-0 Defensor Sporting

Vuelta: Defensor Sporting 0-2 Monagas

Nacional (P) vs. Alianza Lima

Ida: Nacional (P) 1-1 Alianza Lima

Vuelta: 12 de febrero | 21.30 | Lima (PER)

Blooming vs. El Nacional

Ida: Blooming 3-2 El Nacional

Vuelta: 13 de febrero | 21.30 | Quito (ECU)

Fase 2

Deportes Iquique vs. Independiente Santa Fe

Ida: 18 de febrero | 19.00 | Iquique (CHI)

Vuelta: 25 de febrero | 19.00 | Bogotá (COL)

The Strongest vs. Bahia

Ida: 18 de febrero | 21.30 | La Paz (BOL)

Vuelta: 25 de febrero | 21.30 | Salvador (BRA)

E2 (Nacional (P) o Alianza Lima) vs. Boca

Ida: 18 de febrero | 21.30 | A definir (PAR) o (PER)

Vuelta: 25 de febrero | 21.30 | Buenos Aires (ARG)

Boston River vs. Ñublense

Ida: 19 de febrero | 19.00 | Montevideo (URU)

Vuelta: 26 de febrero | 19.00 | Chillán (CHI)

E1 (Monagas o Defensor Sporting) vs. Barcelona

Ida: 19 de febrero | 21.30 | A definir (VEN) o (URU)

Vuelta: 26 de febrero | 21.30 | Guayaquil (ECU)

Universidad Central vs. Corinthians

Ida: 19 de febrero | 21.30 | Caracas (VEN)

Vuelta: 26 de febrero | 21.30 | San Pablo (BRA)

E3 (Blooming o El Nacional) vs. Cerro Porteño

Ida: 20 de febrero | 19.00 | A definir (BOL) o (ECU)

Vuelta: 27 de febrero | 19.00 | Asunción (PAR)

Deportes Tolima vs. Melgar

Ida: 20 de febrero | 21.30 | Tolima (COL)

Vuelta: 27 de febrero | 21.30 | Arequipa (PER)

