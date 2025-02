Una docente fue detenida por dejar encerrados a niños con autismo y abandonar el lugar

Indignante caso en la provincia de Santa Fe. Una mujer a cargo de una ludoteca fue detenida en la ciudad de San Lorenzo, luego de ser acusada de abandonar a tres menores, dos de ellos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según informaron medios locales, los padres tuvieron que forzar el portón de ingreso al establecimiento y encontraron a los niños solos. La mujer se excusó señalando que había salido para inyectarse el medicamento Decadrón.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando la docente habría abandonado su lugar de trabajo dejando a los niños sin supervisión y dejando el local cerrado con llave. Uno de los padres, advertido por la falta de un adulto a cargo, tuvo que abrir con una barreta el portón de la institución.

«Lo llevamos a las 16:30. Cuando llegamos, estaban los dos compañeros de Rami adentro ya, y ella salió con un muchacho a atendernos. Ese muchacho sale bastante alterado, sudoroso. Nos quedó ese gusto amargo, jamás tuvimos una situación así», comenzó relatando Daiana, madre de uno de los niños, en diálogo con el medio TN. Aclaró que, de acuerdo con el relato de la misma docente, ese hombre era su pareja.

Esa situación le generó intranquilidad, por lo que decidió volver a buscar a su hijo media hora más tarde del ingreso, alrededor de las 17 horas. «Volvemos y nos encontramos con esta nena y su mamá, que estaban golpeando la puerta para ingresar porque tiene otro horario de ingreso», agregó.

Al no recibir respuesta en la puerta, comenzaron a llamar a la docente por teléfono, suponiendo que podría estar con los niños en la huerta o el patio. En el lugar se encontraban tres menores, dos de ellos con diagnóstico de TEA.

Daiana relató que, al asomarse por el ojo de la cerradura, visualizó a dos de los chicos, aunque no a su hijo. Le preguntó a uno de ellos dónde estaba la maestra: «Me dice ‘la seño Puli no está, se fue hace un ratito y vuelve en un rato’. Se me paralizó el alma». Según explicó, los tres niños estaban completamente solos y sudorosos en medio de una ola de calor.

El video que acompaña esta nota muestra al esposo de la mujer intentando forzar la puerta del galpón para liberar a los niños. Cerca de las 17:45 horas lograron hacerlo.

Esta mañana, en la audiencia imputativa, se acusó a la mujer de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad. También se dispuso la prisión preventiva efectiva hasta el 10 de marzo.

El fiscal Maximiliano Nicosía, a cargo de la investigación, ordenó la clausura preventiva de la ludoteca y solicitó verificar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente para operar como espacio destinado al cuidado de niños.

Comentarios