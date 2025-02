Violencia en Suecia: 10 personas murieron en un tiroteo en una escuela para adultos

Diez personas, entre ellas el atacante, murieron este martes en un tiroteo en un centro de enseñanza para adultos en Orebro, en el centro de Suecia. Lo anunció la policía.

“Los fallecidos son una decena”, declaró en rueda de prensa Roberto Eid Forest, jefe de la policía de esa ciudad situada a 200 km al oeste de Estocolmo.

“El autor no es conocido por la policía y no tiene vínculos con ninguna banda. Creemos que no habrá más ataques”, añadió. El tiroteo tuvo lugar en el campus de Risbergska.

Quién era el atacante

Según la cadena de televisión TV4, el presunto autor del asalto tenía 35 años. La policía registró su domicilio en Orebro. El hombre disponía de una licencia para portar armas y no tenía antecedentes penales, agregó el reporte.

Las autoridades no dieron ningún elemento sobre el perfil del agresor o sus motivaciones. Tampoco se ofreció información sobre la identidad o la edad de los fallecidos, ni si eran alumnos o profesores del centro.

Los ataques en centros escolares son poco frecuentes en Suecia, pero en los últimos años, el país ha sido escenario de tiroteos y ataques vinculados con la violencia de pandillas, que dejan una decena de muertos cada año.

“Escuché disparos, así que me atrincheré. Y estoy esperando noticias. Hemos activado una alarma en la aplicación de seguridad y me estoy comunicando con mis colegas”, declaró Petter Kraftling, docente del establecimiento, al sitio web del sindicato de maestros sueco Vi larare.

Las imágenes del lugar muestran gran presencia policial, con ambulancias y vehículos de emergencia. Los estudiantes de la escuela y de otros establecimientos cercanos fueron confinados “por razones de seguridad”, informó la policía.

“Me entristeció enterarme del terrible acto de violencia que tuvo lugar en Orebro. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias”, reaccionó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en un mensaje en la red social X.

“Es un día muy doloroso para toda Suecia. Mis pensamientos también están con todos aquellos cuya jornada escolar normal fue sustituida por el horror. Estar encerrado en un aula, temiendo por su vida, es una pesadilla que nadie debería tener que vivir”, añadió.

El tiroteo está siendo investigado como “intento de asesinato, incendio premeditado y delito agravado de armas”.

