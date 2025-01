Champions League: todos los clasificados a la fase final y octavos

Finalizó este miércoles la primera etapa de certamen europeo que estrenó formato. Cómo quedó la tabla de posiciones.

La renovada Champions League tuvo este miércoles la última fecha de la primera ronda, que se disputó por primera vez en formato liga, y ya quedaron definidos todos los clasificados a la fase eliminatoria, cuyo sorteo se realizará este viernes.

El nuevo formato del certamen continental europeo tuvo a 36 equipos, de los cuales los 8 primeros de la tabla general clasificaron directamente a octavos de final; mientras que los 16 siguientes, a una instancia previa para meterse entre los 16 mejores.

En tanto, los doce equipos entre el puesto 25 y el 36, quedaron eliminados sin posibilidad de pasar a la Europa League como ocurría en las ediciones anteriores.

En tanto, los emparejamientos tanto en la primera instancia de playoffs como para los próximos octavos quedarán resueltos este viernes en el sorteo. También a diferencia de las anteriores ediciones, sí importará la posición final en la que terminen en la fase liguera, ya que, por ejemplo, el 1ro y el 2do irán por caminos diferentes del cuadro y se enfrentarán en octavos contra el 15, 16, 17 o 18.

Los clasificados de la Champions League

Octavos de final:

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Fase final:

Atalanta

Dortmund

Real Madrid

Bayern Múnich

Milan

PSV

PSG

Benfica

Mónaco

Brest

Feyenord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting Lisboa

Brujas

Los posibles cruces de la fase final de la Champions League

23º/24º vs. 9º/10º: Sporting de Portugal o Brujas vs. Atalanta o Borussia Dortmund

21º/22º vs. 11º/12º: Celtic o Manchester City vs. Real Madrid o Bayern Munich

19º/20º vs. 13º/14º: Feyenoord o Juventus vs. Milan o PSV

17º/18º vs. 15º/16º: Mónaco o Brest vs. PSG o Benfica

Calendario final de la Champions League

Sorteo de los play-offs eliminatorios: 31 de enero

Play-offs eliminatorios: 11/12 y 18/19 de febrero

Sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 21 de febrero

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo (Múnich)

Comentarios