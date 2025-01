Un hombre denunció que la policía le impidió comunicarse con un abogado en un allanamiento que no debía realizarse en su domicilio

El día 10 de enero, policía tomó conocimiento de un supuesto robo en la vivienda ubicada en zona rural de donde se habían llevado un frezzer, un tubo de gas de 10 kilos y un rollo de alambre, logrando recuperar los elementos el día 14 de enero, en la casa de un presunto comprador, el cual fue debidamente entrevistado, reconociendo este haber adquirido dichos bienes de unos sujetos conocidos como «Los Pilinchos Gómez». Efectivos procedieron al secuestro de lo denunciado como sustraído y el fiscal Marcelo Soto, ordenó la entrega de los elementos al damnificado, siendo detenidos dos sujetos quienes cuentan con frondoso prontuario y suelen cometer robos en zonas rurales.

Tres días después, el doctor Freytes habría autorizado allanamiento para el lote donde reside un hombre de nombre Julio Exequiel López, y se proceda al secuestro de los elementos antes mencionados, razón por la cual uniformados se dirigieron hasta el domicilio de López, dando con el masculino en su vivienda, siendo este guiado por personal policial al interior de la casa. El señor Julio manifestó que fue encerrado en una habitación sin tener contacto con su familia, mientras que su esposa fue encerrada en otro lugar de la casa negándole el uso del celular para contactar a cualquier persona o incluso a un abogado. De dicho allanamiento, no encontraron los bienes, ya que los mismos habían sido secuestrados días atrás y restituidos a su dueño.

Julio comentó no estar enojado con la policía ni con la justicia, ya que deben hacer su trabajo, pero en ningún momento fue notificado de dicho procedimiento policial «Nunca me pasó esto. Quisiera que alguien se hiciera responsable de lo sucedido porque nunca me informaron que iban a allanar mi domicilio. Quiero que se esclarezca. Yo tengo muy buena relación con el vecino damnificado, lo conozco de toda la vida y estoy a su entera disposición. Estoy al tanto de lo que le ocurrió porque tenemos grupo de whatsapp entre los vecinos y la verdad lo lamento mucho porque es una persona muy trabajadora, trabajó toda la vida. Yo estoy para colaborar con la justicia, brindaré mis datos personales, que averigüen mis antecedentes, pero esto que me pasó, me duele. En 60 años jamás tuve un problema con la policía ni con vecinos, jamás nadie dijo ‘López me robó una tenaza'».

«Por testigos supe que todos los resultados de allanamientos daban negativo. Yo no pude ver nada porque no me dejaron estar presente porque tengo un problema de salud, entonces me llevaron al dormitorio para que esté en la cama y me dejaron con custodia, con quien hablé y le dije que siempre salgo con la frente en alto, que nadie puede señalarme por haber hecho algo» manifestó agregando que nunca nadie le dijo quién dicto el procedimiento «no sé porqué allanaron mi domicilio, no tengo nada que ver con el caso de mi vecino, y cuando me ofrecen alguna cosa para que compre, me niego. Colaboramos entre vecinos, nos avisamos cuando vemos gente rara, hasta de los animales. De mi casa no sacaron nada, pero revolvieron mi casa, hasta debajo de un colchón. No entendía nada, inclusive lo cuestioné a mi hijo de 16 años para que me diga si había hecho algo, pero me negó todo siempre. Supongo que ninguno de mis otros vecinos los allanaron como a mi» finalizó.

