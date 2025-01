INFORME OFICIAL UBICA A LAS FACTURAS DE SECHEEP ENTRE LAS MÁS BARATAS DEL PAÍS

A lo largo de 2024, las facturas de luz en todo el país tuvieron fuertes aumentos, principalmente por el enorme incremento en el precio de la energía mayorista y la quita de subsidios establecidos por el Gobierno nacional. No obstante ello, un informe de la ADEERA (Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina), ubica a la tarifa eléctrica de SECHEEP entre las más bajas del país.

Según lo informado por Adeera tras el cierre de diciembre, Chaco se ubica del 5º y el 8º lugar del ranking de las distribuidoras más baratas del país, dependiendo de la clasificación del usuario. Asimismo, en el inicio de este 2025, ese ranking podría ubicar a la provincia aún más arriba (posiblemente llegando al 2º y 4º lugar entre los ingresos medios y bajos) si se contabiliza la ayuda otorgada a través del Programa Chaco Subsidia Energía y el beneficio «Descuento Verano», lanzado la semana pasada, que alcanza a más 160.000 hogares chaqueños y a comercios pequeños.

Hay que recordar que durante todo el año pasado, la evolución del precio de la energía mayorista establecido por CAMMESA fue de un 575%, mientras que el incremento del Índice de Precios del Consumidor (IPC) acumuló una suba del 118%.

Más allá de los aumentos, el Chaco, a través de medidas del Gobierno provincial, es una de las jurisdicciones que a lo largo del año pasado contuvo lo más bajo posible el costo de su VAD (Valor Agregado de Distribución).

Secheep, entre las más bajas del país

Adeera está conformada en la actualidad por 49 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo de todos el país, El conjunto de las distribuidoras asociadas operan el 98% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.

El informe de Adeera está sacado sobre un consumo promedio mensual de 300 KW/H en usuarios residenciales de diferentes tipos, es decir sean N2 (de ingresos bajos), N3 (de Ingresos Medios) o N1 (de Ingresos Altos).

En el caso de los Usuarios de Ingresos Medios (N3) con consumos hasta 300 kw/h, Secheep se encuentra en el quinto lugar, detrás de distribuidoras como Edesur y Edenor, quienes cuentan con muchos más usuarios (2,77 millones y 3,3 millones, respectivamente) distribuidos mayormente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano boanerense, es decir distribuidos en un territorio mucho menor que el Chaco. Con la aplicación del «Descuento Verano», que se implementa recién desde 2025, Secheep se ubicaría en el 2º lugar del ranking.

Asimismo, en el caso de los Usuarios de Ingresos Bajos (N2) con consumos hasta 300 kw/h, Secheep se encuentra en el octavo lugar. Con la aplicación del «Descuento Verano» y sumados al programa Chaco Subsidia Energía, Secheep se ubicaría en el 5º lugar del ranking.

Finalmente, en el caso de los Usuarios de Ingresos Altos (N1) Secheep se encuentra en el séptimo lugar del ranking de todas las distribuidoras del país.

Como se ve reflejado en el informe de Adeera, Chaco es una de las jurisdicciones que contuvo y sostiene los precios en la energía y por tanto, se posiciona entre las de energía más económica en comparación a otras jurisdicciones.

Descuento Verano

Con el objetivo de amortiguar el impacto de los aumentos de luz, tras los incrementos del Gobierno nacional, la semana pasada el gobernador Leandro Zdero anunció la implementación del beneficio “Descuento Verano”, una ayuda para las boletas de los hogares y comercios chaqueños durante enero, febrero y marzo (los meses de mayor demanda).

El descuento alcanzaría a unos 87.115 usuarios se suman a los 72.986 que ya poseen el Chaco Subsidia. Además, el beneficio también alcanzaría a unos 19.863 usuarios comerciales, es decir al 70% de los comercios pequeños, aproximadamente.

Los descuentos para los hogares chaqueños será de hasta un 29% en el precio final de las facturas, dependiendo del nivel de consumo. En ese marco, se ratificó que aquellos que menos consumen tendrán más beneficios. En el caso de los comercios, la ayuda en el monto final de las boletas será de alrededor del 15%.

La medida “busca ayudar a los más vulnerables”. En total, el Gobierno del Chaco destinará $6.383.483.925 por las facturas de los consumos de enero, febrero y marzo de 2025.

Para acceder al beneficio no será necesario hacer ningún trámite ni inscribirse en ninguna web o plataforma, porque será automático teniendo en cuenta el consumo efectivo de cada usuario con niveles de ingresos medios (N3) y bajos (N2) según la categorización en el subsidio nacional, y para pequeños comercios.

Que no sea necesario inscribirse para percibir el «Descuento Verano» permitirá además reducir también los intentos de estafas a través de llamados telefónicos o redes sociales.

No obstante, es importante recordar que los usuarios sí deben estar inscripto en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos), ya que aquellos que no lo hicieron están categorizados como N1 (de ingresos altos), y la ayuda provincial es sólo para los N2 y N3.

