Recortes en salud pública: peligran el control de vacunas y los tratamientos para el VIH

La posibilidad de que el gobierno nacional avance en su plan de desmantelar dos direcciones fundamentales del Ministerio de Salud genera alarmas entre trabajadores y organizaciones sociales.

Estas direcciones, encargadas del calendario nacional de vacunación, la seguridad de las vacunas y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, corren el riesgo de ser reducidas a su mínima expresión o incluso cerradas, lo que pondría en jaque la salud pública en Argentina. Los empleados de estas dependencias tienen contrato hasta el 31 de enero, sin garantías de renovación laboral.

El gobierno de Javier Milei inició el 2025 con una política de recortes en la salud pública que pone en riesgo el funcionamiento de áreas cruciales. Entre ellas, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) y la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, que juegan un rol esencial en la gestión de vacunas y en el acceso a tratamientos para enfermedades infecciosas.

A pesar de que el Ministerio de Salud ha asegurado que no se cerrarán estas dependencias, se deslizó la posibilidad de no renovar los contratos de los empleados, lo que generó preocupación sobre el futuro de las funciones que desempeñan.

Con la amenaza de más despidos a raíz de los 1.400 puestos anunciados esta semana, los trabajadores de estas direcciones han convocado a una nueva asamblea. No solo temen por sus empleos, sino también por el impacto de estos recortes en la atención a la salud de la población.

Desde el Ministerio, no dieron detalles sobre el número exacto de despidos, aunque el presidente Milei ya celebró las cesantías en otros organismos de la cartera.

«El funcionamiento de estas áreas no se verá afectado», afirmaron desde el Ministerio, citando un decreto presidencial que establece la estructura de la cartera, aunque no garantiza la estabilidad de los contratos. La incertidumbre crece, y los trabajadores no descartan continuar con acciones de protesta si no se asegura su continuidad.

El Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis también se manifestó, advirtiendo sobre el desmantelamiento de políticas públicas clave para la salud. José Di Bello, de Grupo Efecto Positivo, denunció que ya el año pasado se redujo el financiamiento destinado a la respuesta al VIH, lo que se tradujo en faltantes de medicamentos y materiales esenciales para el tratamiento de enfermedades transmisibles.

En este contexto, los trabajadores alertan que la falta de insumos como preservativos pone en riesgo la salud de millones de personas, particularmente en un contexto de disminución de recursos destinados a prevención.

¿Qué es la DICEI?

La DICEI es la encargada de garantizar el calendario nacional de vacunación, supervisar la seguridad de las vacunas y asegurar coberturas nacionales de vacunación. También vigila brotes epidemiológicos y evalúa la calidad y eficacia de las vacunas administradas. Su rol es esencial para detectar eventos adversos y generar respuestas rápidas para minimizar los impactos en la salud pública.

¿Qué organismos ya se eliminaron por decreto?

Coordinación De Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios

Coordinación De Tuberculosis y Lepra

Coordinación De Hepatitis Virales

Dirección de Integración de Información Sanitaria

Dirección de Géneros y Diversidad

Dirección Nacional De Recursos Físicos

Dirección de municipios y comunidades saludables

Dirección de Investigación en Salud

Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo

Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud

Coordinación De Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria

Coordinación De Salud Familiar

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

Coordinación De Uso Apropiado De Antimicrobianos

Coordinación De Zoonosis

