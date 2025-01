Paraguay: Detuvieron a una argentina que se robó un bebé de un hospital y planeaba cruzar la frontera

La mujer estaba vestida con un ambo de color gris y un tapabocas, entró a una de las habitaciones del hospital de Asunción y se llevó a una bebé recién nacida.

Es Argentina y fue detenida cuando estaba por cruzar la frontera desde Paraguay. Cuando secuestró la bebé quedó grabado en un video por una cámara de seguridad del lugar.

La mujer oriunda de Formosa de 39 años secuestró una bebé recién nacida el jueves alrededor de las 14 horas del hospital Barrio Obrero de Asunción, donde se hizo pasar por enfermera, ingresó a una de las habitaciones y mantuvo una conversación con la familia de la bebé, luego la tomó en brazos y se escapó por los pasillos del hospital.

La abuela de la niña comentó «le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que la llevó una enfermera para pediatría, no sé qué punto yo le dije que esa no era enfermera porque yo ya sabía. Corrimos detrás de la señora porque le vimos con la bebé en brazo».

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, la mujer salió corriendo del hospital y se subió a un colectivo línea 38 hasta el mercado 4, allí compró ropa para ella y la niña y se tomó un taxi, al chofer le consultó que bus la llevaba a la localidad de Nanawa, con el objetivo de cruzar la frontera hacia Clorinda, Formosa.

La mujer fue detenida a 50 metros antes de cruzar a Argentina y la bebé fue devuelta de inmediato a su madre.

Comentarios