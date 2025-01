Las Breñas: Una mujer lesionada tras choque y vuelco entre un automóvil y una camioneta

En la mañana de este jueves, alrededor de las 10, se produjo un accidente en Ruta N°9 y cruce Ruta N°6, en Las Breñas, donde arribó personal policial. Los partícipes fueron unca camioneta Toyota Hilux, blanca, guiada por el ciudadano D.J.C.Y, de 31 años, domiciliado en el barrio Las Flores de Campo Largo, quien no presentó lesiones y no deseó ser examinado por el médico de turno; y una camioneta Ford Eco Sport, gris, guiada por C.A.L, de 23 años, domiciliado en Juan J. Castelli, quien no sufrió lesiones.

El joven conductor iba acompañado de familiares J.M.L., de 63 años, (no resultó con lesiones), M.A.L., de 19 años, (no resultó con lesiones) y M.A.O., de 56 años, quien preventivamente fue trasladada en ambulancia por presentar lesiones leves.

El fiscal en turno dispuso que se labre un acta de constatación con tomas fotográficas, que se dé intervención al personal de la División Criminalística, a los fines de realizar tareas de campo.

Se hizo presente también personal de la División de Transito Urbano, quien realizó el test de alcoholemia a ambos conductores, quienes arrojaron resultado negativo.

