Un hombre denunció que su ex se llevó a sus dos hijos a Brasil y se activó una alerta de Interpol

Herman Krause vive una pesadilla desde el 25 de octubre del año pasado. Ese día se enteró que su exesposa, Juliana Magalhaes de Lima, había abandonado su casa de City Bell con los dos hijos que tienen en común y desde entonces no volvió a saber nada de ellos.

Tras la denuncia que radicó en la DDI de La Plata, se abrió una investigación a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15, que pudo rastrear el teléfono de la mujer y ubicarla en la frontera entre Misiones y Brasil.

“El 25 de octubre (Juliana) cruzó la frontera con la madre, se detectó en Migraciones”, detalló Krause, en diálogo con TN, y agregó: “Al otro día detectaron el celular de ella en Foz de Iguazú“. La sospecha es que escondió de alguna forma en el auto a sus hijos, P. K. M. (9) y M. K. M. (7), ambos con doble nacionalidad argentina-brasileña, y de esa manera cruzó con ellos ilegalmente al país vecino.

“No sólo no tenía un permiso mío, sino que una jueza de Familia le había impuesto una prohibición para salir del país. Los sacó ilegalmente”, remarcó el denunciante. Frente a este escenario, Interpol Brasil emitió una alerta amarilla y difundió la cara de los chicos para encontrarlos y poder traerlos de vuelta.

Una separación conflictiva

Herman y Juliana se conocieron en 2012 en Brasil y el flechazo fue inmediato. Tanto es así que empezaron entonces una relación que continuó después en Argentina, donde formaron una familia y tuvieron dos hijos.

Sin embargo, luego de 10 años, “la relación se desgastó como cualquier matrimonio” y llegó la separación. “En 2022 Juliana volvió de un viaje a Europa, a donde había ido a visitar a su hermano, y un día yo llegué a mi casa y me encontré con que me había hecho una denuncia por violencia de género”, relató Krause a este medio. “Ahí empezó toda esta locura”, señaló.

Tras varias perimetrales e impedimentos de contacto que con los meses quedaron sin efecto, en septiembre de 2023 Magalhaes volvió a denunciarlo pero por abuso sexual, hacia ella y sus hijos. Pero tampoco esa denuncia avanzó en la Justicia.

“Todo era falso”, afirmó el hombre, y detalló: “En octubre de 2024 se archivó definitivamente esa causa porque no había pruebas para seguir adelante con la acusación”.

Tras desestimar la denuncia, la jueza María del Rosario Rocca del juzgado de Familia N° 6 de La Plata impuso un régimen de comunicación alternado donde ambos debían turnarse para estar con los chicos. Al poco tiempo, Magalhaes desapareció.

“Cuando (Juliana) vio que no le quedaban más opciones para poder salir del país, se llevó a los chicos ilegalmente”, apuntó el padre. Y lamentó, desesperado: “Hace 70 días que no tengo noticias de ellos”.

Durante este tiempo, Krause buscó la representación legal del abogado penal Marcos Peña, se asesoró con dos abogadas de familia y hasta contrató un estudio de abogados en Brasil, desde donde también se iniciaron acciones para encontrar a los menores y el caso llegó a la Interpol.

“Lo más grave es todo el daño que se le hace a los chicos, cuando tenían un vínculo tan fuerte conmigo”, subrayó Krause.

TN intentó comunicarse con Juliana Magalhanes Da Rosa para tener su versión. Alexis Bulus, su abogado en la Argentina, fue el encargado de responder.

“Mi clienta y los chicos fueron víctimas de abuso. Y el señor la golpeaba a ella”, mencionó el letrado, que omitió especificar nombres en razón de -según dijo- una medida cautelar que pesa sobre el expediente.

“El señor le había pedido a mi clienta que dejara la casa que compartían hasta la separación. No le pasaba la cuota alimentaria y ella no tenía dónde parar, además de no tener trabajo en la Argentina ni manejarse bien con el idioma”, amplió.

Bulus contó que el ex de Magalhaes de Lima “está procesado en Brasil y tiene una restricción de acercamiento hacia ella y sus hijos”.

“Los nenes le tienen muchísimo temor. Un informe de terapia psicológica que se hizo en el Hospital Gutiérrez de La Plata arrojó que los nenes tenían pesadillas y se hacían pis en la cama a raíz de lo que vivieron”, profundizó el abogado.

Consultado por la falta de avances en la investigación en ese país, mencionó: “No se siguió adelante para no seguir revictimizando a los chicos, que pasaban por situaciones traumáticas todo el tiempo”.

“No se justifica que la señora se haya ido, pero se entiende por la situación de violencia extrema que vivió. Él la seguía y la amenazaba, a ella y a los chicos”, precisó Bulus, y agregó: “En Brasil actuaron rápido. Hay una medida cautelar y lo están investigando a él”.

El abogado comentó que P. K. M. y M. K. M. “están escolarizados y van a terapia”, y concluyó: “Ellos manifestaron en innumerables ocasiones que no quieren estar acá, sino en Brasil, y que no quieren ver al señor”.

Comentarios