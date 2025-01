Un policía acusado de matar a su exsuegra fue denunciado por hostigar a la familia de la víctima

La familia de Marcela Costilch denunció al principal acusado del asesinato, Nataniel Thierry Schouten, exyerno de la víctima y expolicía bonaerense, por hostigarlos a través de las redes sociales. El femicidio ocurrió en julio del año pasado en la localidad bonaerense de General Belgrano y desde ese momento, él está preso.

Las amenazas tuvieron lugar durante una entrevista radial que hicieron Fabrizio y Enzo Peña. Mientras ellos exigían justicia, el detenido escribió un extenso comentario en la red social Facebook en el que los tildó de “lacras” y “mentirosos”.

“Se dio una situación irritante y alevosa, que demuestra a la sociedad todo el amplio abanico de derechos que gozan estos delincuentes”, reclamó el abogado de la familia de Costilch, Julio Torrada, en la presentación judicial que hicieron en las últimas horas para repudiar el hecho y pedir que le secuestren el celular.

En el descargo, al que accedió TN, también resaltó: “Desde ya adelanto que, en caso de no mediar urgente requisa y determinación de responsabilidades, denunciaré penalmente a toda la cadena de mandos que permite y facilita este dislate”.

En su comentario en Facebook, Schouten justificó el ataque a su exsuegra porque ella y su familia lo alejaron de su hijo. “Por qué no dicen la verdad. Durante dos meses me secuestraron a mi hijo y no lo podía ver”, sostuvo.

“Busqué ayuda en todos lados y la Justicia miró para otro lado”, siguió. “Si tanto les molesta la violencia de género, por qué nunca defendieron a su mamá de los golpes de su papá. Ustedes se prestaron al jueguito enfermo de su hermana y madre para alejarme de mi hijo por un capricho”, insistió.

Según el abogado, esta situación “dejó en estado de shock no solo a los entrevistados, sino también a la audiencia”, y criticó el sistema penal: “La Justicia o el Servicio Penitenciario le permiten al criminal más temido de nuestra ciudad expresarse en tiempo real como si estuviera de vacaciones. Esta misma Justicia que a través de sus operadores no hizo nada para evitar el femicidio de Marcela”.

“Ahora miran pasivamente como este bestial y cobarde asesino interactúa desde la cárcel con la comunidad de General Belgrano, y le facilitan un celular para seguir molestando y amenazando a testigos”, añadió.

Torrada denunció que la mamá de Schouten también dejó comentarios intimidatorios en la cuenta de FM Río. “A todo esto se sumaron los mensajes reivindicativos del crimen de su hijo por parte de su madre, Graciela Barreiro, que en todo momento justificó y minimizó el femicidio”, puntualizó.

Como figura de particular damnificado pidieron al Juzgado de Garantías N°5 de General Belgrano que se realice de manera “urgente” una requisa en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, donde Schouten está detenido para que se realice el secuestro del celular.

Violencia previa, denuncias y un asesinato que podría haberse evitado

El crimen de Costilch ocurrió el 27 de julio del 2024, en la localidad bonaerense de General Belgrano. El expolicía, que estaba de licencia médica en ese momento, fue hasta la casa de la víctima en el barrio 102, y la atacó a palazos mientras dormía.

Después del femicidio, Schouten también estuvo en la casa de su expareja, Eliana Peña, y la golpeó en la cabeza con el mismo palo que había atacado a su exsuegra.

La mujer sobrevivió al ataque porque llegó a activar el botón antipánico que le había dado la Justicia. Es que ella ya había sufrido situaciones de violencia de género por parte de Schouten. Incluso, el hombre había sido condenado en 2016 por el mismo delito.

En el último tiempo, el expolicía había repetido ese patrón de violencia: Peña lo había denunciado hacía poco más de un mes. El 9 de junio se había iniciado un expediente en su contra por “lesiones leves y amenazas”, y le impusieron una restricción perimetral. Nada de eso sirvió.

“Le estaba pegando con un palo”, dijeron los policías que fueron a auxiliar a Eliana. Los agentes atraparon a Schouten y ahí fue cuando confesó antes había matado a su exsuegra.



La Policía se trasladó hacia la casa de la víctima, a poco más de dos kilómetros de allí. Al llegar llamaron a la puerta, pero como nadie salió entraron por la fuerza y constataron el crimen.

El acusado está detenido desde ese día, a la espera el juicio, imputado por homicidio calificado por alevosía y por la condición de mujer, mediando contexto de género en concurso real con desobediencia y violación de domicilio. Además, está acusado por la tentativa de femicidio de su expareja.

