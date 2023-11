La tarifa mínima de remís llegó a los mil pesos en Sáenz Peña

Si algo le faltaba a la escalada de aumentos en todo lo que se consume (canasta de alimentos) además del precio de los combustibles es que a partir de ayer primero de noviembre la tarifa mínima de los remises de esta ciudad llegó a mil pesos.

La tarifa mínima implica para desplazarse ocho cuadras, según confirmaron desde las distintas bases del servicio consultadas por NORTE.

«El aumento en el precio de la tarifa fue del 25% y juntando los demás ajustes no se llega todavía al 80%», dijeron los consultados. El transporte público privado de pasajeros, como son los denominados remises, no está exento de los aumentos que se vienen dando en el precio de los combustibles y proporcionaron una trepada del 25%, respecto a la tarifa que se estaba cobrando antes de que hubiera incremento de costes.

Los choferes consultados dijeron que de la mínima que tenía un costo de $800, ahora desde el primero de noviembre se elevó a mil pesos, según acodaron las distintas bases, aseguró Oscar Traglio.

APENAS PARA SUBSISTIR

En la recorrida para saber el humor sobre los precios vigentes a partir de ayer, en el precio de los remises, los choferes consultados de varias bases coincidieron en que «lamentablemente se trabaja para subsistir y estamos rogando que no se rompa nada en el auto, porque sino los pocos pesos que uno lleva a la casa, para la olla, los terminas perdiendo en el mecánico», sostuvo Leonardo Paredes, de una base céntrica.

También están los que son propietarios de autos que hacen ruta, quienes dijeron que «la tarifa se ajusta de acuerdo con cómo va el precio de los combustibles, aunque no tan seguido, teniendo en cuenta que al menos dos veces por mes aumenta el precio de los distintos combustibles», sostuvo Agustín Mendoza. «En mi caso realizo todos los días viajes a Resistencia con pasajeros y paquetería, el precio por persona es de $5500, y de vuelta otros más, lo que significa un gasto de $11.000 por cada pasajero», explicó el remisero.

A CAMINAR MÁS

Algunos pocos usuarios del transporte público privado de pasajero, como son los remises, se pronunciaron que «a pesar que va costar unos pesos más, es lo que lamentablemente se tiene que cobrar», dijo Juan Carlos Sánchez. «Está todo caro, sé lo que significa el gasto de mantenimiento de un vehículo, y sobre todo cuando lo tenés para pasajeros, que tiene que están en perfectas condiciones, sino no se van los clientes», agregó el vecino.

Aunque lamentablemente con esa tarifa mínima, muchos no podrán pagar un remís, y no va quedar otra que caminar un poco más, porque como está la situación económica, no hay plata que alcance», dijo Juan Carlos.

El caso de otro vecino, Osvaldo Miranda, quien dijo que «con este nuevo aumento, si los remiseros ya estaban trabajando mal, qué les puede suceder con el nuevo aumento, a mil pesos la tarifa mínima». «No creo que los clientes vean a este aumento con buen humor, y no es que no sea justo, aquí se trata del bolsillo de la gente, ya estamos siendo castigados con los precios de toda la canasta de alimentos, es imposible seguir en esta senda», se lamentó.

